Elezioni europee: pubblicate dal Ministero le indicazioni per la presentazione delle candidature

La Presidenza della Regione comunica che il Ministero dell’Interno ha pubblicato le Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per le prossime Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, in calendario per l’8 e il 9 giugno 2024.

In particolare: il deposito del contrassegno di lista, dello statuto del partito o gruppo politico o della dichiarazione di trasparenza, delle designazioni dei rappresentanti e dei delegati deve essere effettuato contestualmente, presso il Ministero dell’interno, nei seguenti giorni:

dalle ore 8 alle ore 20 del 49º giorno ( 21 aprile)

e dalle ore 8 alle ore 16 del 48º giorno (lunedì 22 aprile) antecedente quello della votazione.

Le liste di candidati, insieme agli altri documenti richiesti dalla legge, devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale, presso la cancelleria della Corte d’appello del capoluogo di circoscrizione, presso la quale è costituito l’Ufficio elettorale circoscrizionale, nei seguenti giorni:

dalle ore 8 alle ore 20 del 40º giorno (martedì 30 aprile)

e dalle ore 8 alle ore 20 del 39º giorno (mercoledì 1º maggio) antecedente quello della votazione

Info di dettaglio al link:

https://dait.interno.gov.it/documenti/pub_01_europee_ed.2024.pdf