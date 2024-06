TACCUINO ELETTORALE EUROPEE

FORZA ITALIA

Il 3 giugno alle ore 18 presso la sede di Forza Italia in via Challand 30 ad Aosta, Noi Moderati e Forza Italia presentano la candidatura di Andrea Costa già Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute durante il Governo Draghi

il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, martedì 4 giugno alle ore 11.20, sarà in visita ad Aosta, più precisamente al mercato cittadino.

RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN

ALLEANZA VERDI-SINISTRA

martedì 04/06/2024 20:30 Donnas - Sala polivalente - via Binel, 35 Festa di chiusura per l'europa con Paolo Bergamaschi e Chiara Minelli, conduce Cleta Yeuillaz. Canzoni di Luca Caravet e Paolo Bergamaschi.

MOVIMENTO 5 STELLE

A conclusione della campagna elettorale delle elezioni europee che si terrà l'8 e 9 giugno p.v. il Movimento 5 Stelle della Valle d'Aosta invita gli spettabili operatori dell'informazione a partecipare alla conferenza stampa di chiusura che si terrà martedì 4 giugno alle h.14.30 presso il Bar Kakao2.0 di Viale Conte alla presenza dell'eurodeputata Tiziana Beghin.

LISTA PACE TERRA DIGNIA'

Nel quadro della campagna elettorale per le elezioni europee, lunedì 3 giugno a partire dalle 17,30, nella saletta dell’ Hôtes des Etats in piazza Chanoux ad Aostasi terrà un incontro con Angelo d' Orsi, sul "sistema guerra".

AMBIENTE DIRITTI UGUAGLIANZA IN VDA

Mercoledì 5 giugno alle 20.45, presso la sala dell’Hotel des Etats di piazza Chanoux, ad Aosta si terrà l’incontro “Il clima cambia, cambiamo l’Europa”, evento di chiusura della campagna elettorale di Andrea John Déjanaz, con ospiti e candidati della circoscrizione Nord-Ovest.

Altri eventi della settimana, con la presenza del candidato:

•⁠ ⁠Lunedì 3 mercati di Chatillon e Verrès

•⁠ ⁠Giovedì 6 mercato di Saint Vincent

Lega

L'appuntamento con l'evento di chiusura della campagna elettorale della Lega Vallée d’Aoste è per giovedì 6 giugno alle 20.30 alla biblioteca di Saint-Christophe.

PD

Lunedì 3 giugno, terrà un banchetto con volantinaggio in Piazza Porta Pretoria dalle ore 10.00 alle ore 12.00 con il candidato Fulvio Centoz. Anche per mercoledì 5 giungo è previsto un banchetto con volantinaggio in Place des Franchises sempre dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

L’evento di chiusura della campagna elettorale è previsto per martedì 4 giungo alle ore 18.30 presso l’Hotel Bus in via Malherbes 18/A con la presenza di Cecilia Guerra.