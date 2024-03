Almanach de jeudi 28 mars saint Gontran

LE MESSAGER RICORDA saint Jean Damascène

Il giorno del Giovedì Santo è riservato a due distinte celebrazioni liturgiche, al mattino nelle Cattedrali, il vescovo con solenne cerimonia consacra il sacro crisma, cioè l’olio benedetto da usare per tutto l’anno per i Sacramenti del Battesimo, Cresima e Ordine Sacro e gli altri tre oli usati per il Battesimo, Unzione degli Infermi e per ungere i Catecumeni.

A tale cerimonia partecipano i sacerdoti e i diaconi, che si radunano attorno al loro vescovo, quale visibile conferma della Chiesa e del sacerdozio fondato da Cristo; accingendosi a partecipare poi nelle singole chiese e parrocchie, con la liturgia propria, alla celebrazione delle ultime fasi della vita di Gesù con la Passione, morte e Resurrezione.

“Vogliamo un mondo di pace, vogliamo essere uomini e donne di pace, vogliamo che in questa nostra società, dilaniata da divisioni e da conflitti, scoppi la pace; mai più la guerra! Mai più la guerra! La pace è un dono troppo prezioso, che deve essere promosso e tutelato” (Papa Francesco)”.

CELEBRAZIONI PASQUALI PRESIEDUTE DA MONS. VESCOVO

Giovedì Santo, 28 marzo 2024 - ore 9.00 - Cattedrale - Santa Messa Crismale Durante la celebrazione saranno ricordati i seguenti anniversari di Ordinazione: 65 ANNI: Mons. Giuseppe Anfossi e Padre Sante Gazzola OMI 60 ANNI: Don Elio Vittaz 55 ANNI: Can. Giuseppe Lévêque 50 ANNI: Don Rodolfo Granelli 25 ANNI: Padre GianPaolo Gugliotta OMI e Don Ferdinand Nindorera della Diocesi di Gitega

[La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta Aosta]

Giovedì Santo, 28 marzo 2024 - ore 18.00 - Cattedrale - Missa in Coena Domini

[La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta Aosta]

Venerdì Santo, 29 marzo 2024 - ore 8.30 - Cattedrale - Celebrazione delle Lodi Venerdì Santo, 29 marzo 2024 - ore 18.00 - Cattedrale - Passione del Signore

[La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta Aosta]

Venerdì Santo, 29 marzo 2024 - ore 20.30 - Via Crucis cittadina Partenza dall’Arco d’Augusto e percorso nelle vie centrali fino a raggiungere la Cattedrale.

[La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Proposta Aosta]

Sabato Santo, 30 marzo 2024 - ore 8.30 - Cattedrale - Celebrazione delle Lodi Sabato Santo, 30 marzo 2024 - ore 21.00 - Cattedrale - Veglia Pasquale Domenica, 31 marzo 2024 - ore 10.30 - Cattedrale - Santa Messa nel giorno di Pasqua Domenica, 31 marzo 2024 - ore 16.00 - Ospedale Parini - Santa Messa nel giorno di Pasqua Domenica, 31 marzo 2024 - ore 17.30 - Chiesa Collegiata di Sant’Orso - Vespri di Pasqua Venerdì, 5 aprile 2024 - ore 14.00 e 15.00 - Casa Circondariale di Brissogne - Santa Messa di Pasqua Mons. Vescovo sarà inoltre a disposizione per le Confessioni in Cattedrale Venerdì Santo dalle 12.00 alle 14.00.