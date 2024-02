Almanach de mardi 20 fevrier saint Nil

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 20 febbraio

Roma – ore 10.00

Riunione del Consiglio Affari Giuridici della CEI

Seminario Maggiore – ore 18.00-22.00

Riunione del Consiglio pastorale diocesano

Mercoledì 21 febbraio

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin – ore 18.00

Prima stazione quaresimale

S. Messa, Adorazione eucaristica e confessioni

Giovedì 22 febbraio

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Cattedrale – ore 21.00

S. Messa nell’anniversario della morte di don Luigi Giussani

con la Fraternità di Comunione e Liberazione

Venerdì 23 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 24 febbraio

Seminario Maggiore – mattino

Incontro con i Diaconi permanenti

Lunedì 26 febbraio

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Martedì 27 febbraio

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 28 febbraio

Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo – ore 18.00

Seconda stazione quaresimale

S. Messa, Adorazione eucaristica e confessioni

Giovedì 29 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

La Chiesa celebra San Zenobio Sacerdote e martire

Zenobio prete della Chiesa di Sidone, è commemorato nel ‘Martirologio Romano’ al 20 febbraio in un'unica celebrazione insieme ai vescovi e martiri Tirannione, Silvano, Peleo e Nilo, tutti della Fenicia.

Essi subirono il martirio durante la persecuzione di Diocleziano, ma in tempi e luoghi diversi: Silvano vescovo fu dato in pasto alle belve ad Emesa, Tirannione vescovo di Tiro fu gettato nel fiume Oronte ad Antiochia e trasportato fino al mare e Zenobio prete e celebre medico, morì mentre gli scarnificavano i fianchi.

“L'avarizia non è un peccato che riguarda solo le persone che possiedono ingenti patrimoni, ma un vizio trasversale, che spesso non ha nulla a che vedere con il saldo del conto corrente. È una malattia del cuore, non del portafogli” (Papa Francesco)”.