Un amore di cane . Dolce Shrek cerca casa

Nella speranza che qualcuno si accorga finalmente di lui vi presento SHREK, un pitbull castrato nato nel 2011, entrato in canile nel 2015. Dopo una vita passata in un box, merita finalmente di trascorrere la pensione in una casa, circondato dall'amore di una persona/famiglia pronta ad accoglierlo ed accudirlo come figlio unico. È molto socievole ed equilibrato con le persone e nonostante l'età e qualche piccolo acciacco, è in buona salute ed è sempre pronto e felice di trascorrere il tempo fuori dal box, giocando e godendosi il sole e l'aria aperta. Cerchiamo per lui qualcuno che gli possa dedicare il tempo di qualche passeggiata, ma soprattutto che gli permetta di trascorrere gli ultimi anni in totale tranquillità e relax.