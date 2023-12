Almanach de samedi 30 decembre saint Roger

Quinto mistero gaudioso. Inventio in templo.

Maria conservabat omnia verba in corde suo. (San Pio da Pietrelcina)

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 30 dicembre

Cattedrale – ore 20.30

Veglia di preghiera per la Famiglia

Domenica 31 dicembre

Cattedrale – ore 18.00

Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

GENNAIO 2024

Lunedì 1° gennaio

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa per la Solennità di Maria S.ma Madre di Dio

Martedì 2 gennaio

Vescovado – mattino

Udienze

Venerdì 5 gennaio

Casa circondariale di Brissogne – ore 14.00 e ore 15.00

Messe di Natale

Sabato 6 gennaio

Cattedrale – ore 10.30

Messa per la Solennità dell’Epifania del Signore

LE MESSAGER RICORDA saint Roger

La Chiesa celebra San Ruggero di Canne Vescovo

Mentre l'antica città pugliese di Canne, già risorta altre volte dalle rovine, stava vivendo un'ulteriore disfatta causata dal normanno Roberto il Guiscardo, il vescovo Ruggero (sec XI) si trovò a reggere le sorti della sua città natale, restando unico riferimento per la sua gente prostrata dalla miseria e dalla fame. Il suo episcopio restò sempre aperto, divenendo la casa degli ultimi e degli indifesi. Un'antica sua fonte biografica riporta: "Andava scalzo con lo piede nudo per quelle campagne cercanno le limosine per li poveri". Ruggero fu tenuto in grande stima anche dai pontefici Pasquale II e Gelasio II, i quali più volte gli affidarono incarichi delicati, quale messaggero di pace. Morì il 30 dicembre 1129; aveva circa 60 anni.

Il sole sorge alle ore 8,09 e tramonta alle ore 16,50

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.