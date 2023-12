MONTAGNA VDA: VARFEY e CHEMP a PERLOZ

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana andiamo a PERLOZ.

VARFEY e CHEMP

Chemp è un villaggio abbandonato dove uno scultore, Pino Bettoni, ha voluto rivitalizzarlo inserendo diverse opere artistiche tra le case.

Le opere (circa 80 di 30 artisti diversi) sono inserite all'interno del villaggio creando un ambiente magico.

Il solo villaggio di Chemp vale l'escursione ma anche la visita degli altri villaggi, e la posizione di Varfey, ne fanno un percorso indimenticabile.

Salvo nevicate in bassa quota è percorribile tutto l'anno.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS clicca qui:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/chemp/

