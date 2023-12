MONTAGNA VDA: MONTEROSA SKI COL BETTAFORCA SKIALP - GRESSONEY-LA-TRINITE’

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a GRESSONEY-LA-TRINITE’

MONTEROSA SKI COL BETTAFORCA SKIALP

Pista appositamente creata dalla Monterosa Ski per permettere agli scialpinisti di raggiungere il Colle della Bettaforca.

Durante tutta la salita si ha un'ottima vista sulla catena del Monte Rosa.

La pista è battuta dal gatto delle nevi e segnalata con paline.

Per accedere alla pista è necessario utilizzare l'impianto di arroccamento di Sant'Anna con un costo di 15 euro.

La traccia potrebbe essere leggermente diversa in base a come viene battuta la pista.



Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS clicca qui:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/monterosa-ski-col-bettaforca/

