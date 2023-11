Andrea Caruso presidente CNA VdA Succede a Roberto Sapia

Ll'Assemblea della Cna Valle d'Aosta si è riunita e ha nominato Andrea Caruso nuovo presidente, a seguito delle dimissioni rassegnate da Roberto Sapia.

«Ho preso questa decisione di passaggio del testimone in quanto le cariche che ricopro non mi consentono oltre di conciliare i numerosi impegni istituzionali e di rappresentatività. – ha dichiarato Roberto Sapia -. Lascio la Presidenza Cna a un ottimo gruppo di lavoro e sono certo che l'operato del nuovo presidente Andrea Caruso porterà ottimi risultati. Ringrazio ancora tutti i colleghi imprenditori per la fiducia accordatami nel corso di questi anni del mio mandato, i colleghi della direzione e la struttura per il lavoro svolto».

Il neo presidente Andrea Caruso è affiancato, nell'Ufficio di Presidenza, dai vicepresidenti Massimo Pesando Gamacchio e Salvatore Addario nonché da Alessandro Perrone e Angela Fazari.

«È per me un grande onore assumere questo incarico - ha dichiarato Andrea Caruso -: metterò a disposizione di Cna Valle d'Aosta l'esperienza che, in questi anni, ho maturato in qualità di componente la direzione e come referente dell’Unione Costruttori. Sono certo che, con l'aiuto di tutti i componenti di questa grande Associazione, sapremo portare a termine con successo ed entusiasmo gli obiettivi di rappresentanza, facendoci portatori di progetti a favore di tutte le nostre imprese associate. Ringrazio inoltre il collega e amico Roberto Sapia, per il lavoro svolto sinora per la nostra Associazione e per il lavoro che sta svolgendo in qualità di presidente della Chambre Valdotaine. Un sentito ringraziamento infine ai colleghi dell'Assemblea per la fiducia accordatami».