Almanach de mardi 28 novembre saint Jacques

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 27 novembre – venerdì 1° dicembre

Spotorno

Esercizi spirituali della Conferenza episcopale piemontese





LE MESSAGER RICORDA saint Jacques

La Chiesa celebra Beato Giacomo Thompson Sacerdote e martire

A York in Inghilterra, beato Giacomo Thomson, sacerdote e martire, che, condannato a morte sotto la regina Elisabetta I per aver riconciliato molti con la Chiesa cattolica, subì il supplizio del patibolo.

Il sole sorge alle ore 7,44 e tramonta alle ore 16,50

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.