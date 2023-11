Saint-Rhémy-en-Bosses: Un bonus per cultura e sport

Il voucher è destinato a bambini e adolescenti residenti nel Comune di età compresa tra i 3 e i 18 anni e ammonta a 50 euro: le famiglie possono richiederlo per ogni figlio, rivolgendosi agli uffici comunali entro il 31 dicembre 2023 per compilare l’apposita modulistica e presentare il documento che confermi l’iscrizione al corso (purché il costo della stessa sia superiore a 50 euro). I contributi verranno erogati all’inizio del 2024, quale supporto per l’iscrizione ai corsi organizzati da Associazioni e Società sportive e culturali della stagione 2023/2024.

“Con questa delibera, l’Amministrazione comunale ha dato seguito all’iniziativa intrapresa lo scorso anno, integrandola anche con il bonus cultura. La decisione di introdurre quest’incentivo ‘sport e cultura’ – spiega il sindaco Alberto Ciabattoni – persegue due diversi obiettivi: da una parte, vogliamo dare alle famiglie un sostegno per permettere ai ragazzi di praticare sport e di frequentare corsi che arricchiscano il loro bagaglio culturale, dall’altra desideriamo provare a contrastare l’abbandono della pratica motoria dei minori, evitando che i ragazzi passino delle ore a casa davanti al computer, al tablet o allo smartphone”.