Idee utili per i tuoi regali aziendali

Data la sua grande utilità sia in ambito familiare che lavorativo, il calendario personalizzato è un'idea originale e pratica per i tuoi regali aziendali. Un accessorio che può essere personalizzato con il tuo logo aziendale e che aiuterà i tuoi clienti o dipendenti a organizzare meglio i loro impegni.

Calendari olandesi: un classico che non passa mai di moda

Il calendario olandese è un must nelle case, negli uffici e nei negozi in Italia. Questo tipo di calendario, composto da 12 fogli che riportano il mese corrente al centro e i mesi precedente e successivo ai lati, è perfetto per appuntare rapidamente impegni importanti. Disponibile sia in versione da parete che da tavolo, il calendario olandese è un'ottima scelta per i tuoi regali aziendali.

Calendari illustrati: un tocco di creatività per il tuo brand

Se cerchi un oggetto più personalizzato e creativo, i calendari illustrati fanno al caso tuo. Questi calendari, arricchiti con disegni o fotografie che rappresentano la tua azienda, sono un modo originale per potenziare il messaggio del tuo brand. Sia in versione da parete che da tavolo, i calendari illustrati sono una valida alternativa ai tradizionali calendari olandesi.

L'almanacco personalizzato: un regalo ricco e simpatico

L'almanacco personalizzato è un regalo ricco e simpatico che non passa inosservato. Questo gadget, oltre ai giorni dell'anno, contiene informazioni su eventi storici, accadimenti del giorno, curiosità e ricorrenze. Un'idea regalo originale e personalizzabile con foto, colori, font e grafiche a piacimento.

