Da Illy un caffè speciale da agricoltura rigenerativa

Sono barattoli da 250gr in versione in grani e macinato e si possono trovare su Illy.com, nei punti vendita diretti Illy e in alcune catene selezionate della Grande Distribuzione.

E’ l’Arabica Selection brasile Cerrado Mineiro, il primo caffè proveniente da agricoltura rigenerativa targato Illy. Un prodotto che è il frutto della relazione che Illy ha costruito negli anni con i produttori di caffè e con la federazione dei Produttori del Cerrado Mineiro con i quali illy ha condiviso l’urgenza di trovare una soluzione degli effetti del cambio climatico.

L’agricoltura rigenerativa è quanto di meglio può ottenere l’uomo dalla terra e si basa su 4 principi. Innanzitutto di rigenerare il suolo adottando pratiche in grado di aumentare la fertilità e limitare l’erosione del terreno, soprattutto collinare e di montagna. Poi mira a rigenerare gli ecostistemi e la biodiversità riducendo le contaminazione ambientali dovute all’uso di sostanze chimiche di sintesi, valorizzando gli scarti ambientali del territorio e gestendo in maniera efficiente le acque e le risorse agro-silvo.pastorali.

Inoltre serve mettere l’accento sulla rigenerazione delle relazioni tra gli esseri viventi e la rigenerazione dei saperi, quindi promuovere la conoscenza come bene collettivo in continua trasformazione ed evoluzione.

Ne scaturisce un prodotto dsi grande spessore, di qualità superiore. In questo contesto è nato il primo caffè da agricoltura rigenerativa di Illy, oggi presente in 140 paesi nel mondo.