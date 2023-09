Conclusi i lavori del Consiglio Permanente della CEI

La sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente, svoltasi a Roma dal 25 al 27 settembre, sotto la guida del Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, ha affrontato una serie di temi cruciali per la Chiesa e la società italiana.

Chiesa Missionaria e Sguardo Teologale sulla Realtà

In un'epoca caratterizzata da profonde trasformazioni e significative sfide sociali, il Consiglio Permanente ha sottolineato l'importanza di una Chiesa missionaria che vive e annuncia il Vangelo. In questo contesto, il Cammino sinodale è stato un punto focale dei dibattiti, con una particolare attenzione alla fase sapienziale e alla preparazione della fase profetica, dove si prenderanno orientamenti e decisioni concrete.

Formazione dei Sacerdoti e Ratio Nationalis

Il Consiglio Permanente ha discusso ampiamente la formazione dei sacerdoti, enfatizzando la necessità di una formazione permanente. È stato approvato il documento sulla formazione dei sacerdoti, che servirà come base per la presentazione all'Assemblea Generale Straordinaria del 2023. Si è posto l'accento sulla connessione tra pastorale vocazionale e formazione permanente e sulla coralità e fraternità dei presbiteri.

Migrazioni e Dialogo Sociale

Il Consiglio Permanente ha condiviso riflessioni sul tema delle migrazioni, invitando al dialogo con il mondo politico e del lavoro per promuovere l'accoglienza, la protezione, la promozione e l'integrazione dei migranti. Si è sottolineata la necessità di affrontare la questione non solo dal punto di vista demografico ma come un dovere umano. La Chiesa si è impegnata a lavorare per la pace e la riconciliazione in un contesto migratorio complesso.

Investimento nell'Educazione e Sfide Sociali

I Vescovi hanno riconosciuto la crescente importanza dell'educazione in un mondo in rapido cambiamento e hanno espresso preoccupazione per le sfide sociali, tra cui la questione abitativa e la crescente povertà. Si è sottolineata la necessità di promuovere il dialogo, l'incontro e la pastorale. Inoltre, si è auspicato un serio investimento nell'educazione come soluzione ai problemi legati alla pornografia e alla comprensione della sessualità.

Tutela dei Minori e degli Adulti Vulnerabili

Le Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili sono state aggiornate per rispondere ai recenti cambiamenti legislativi. Queste linee guida rimangono fondamentali per affrontare gli abusi nella Chiesa e per prevenire futuri episodi. Il Servizio Nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili ha svolto un ruolo cruciale nell'attuazione di queste linee guida.

Riforma degli Uffici e dei Servizi della CEI

La CEI ha presentato una bozza di progetto per riformare la strutturazione e l'organizzazione dei suoi Uffici e Servizi, seguendo i principi della sinodalità, della missionarietà e della diaconia. Questa riforma mira a rendere la CEI più efficace nel servizio ai Vescovi e alle Chiese, considerando i radicali cambiamenti nella società.

Altre Comunicazioni e Solidarietà

Il Consiglio Permanente ha ricevuto comunicazioni su varie questioni, tra cui la situazione dell'Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia, gli incontri a Marsiglia e la prossima 50ª Settimana Sociale dei cattolici in Italia. La CEI ha anche espresso solidarietà alle popolazioni colpite da emergenze in Nord Africa e ha stanziato fondi per il sostegno umanitario in Marocco e Libia, nonché in alcune regioni del Medio Oriente.

La Chiesa italiana rimane impegnata nell'affrontare le sfide della società contemporanea con una prospettiva di speranza e responsabilità, annunciando il Vangelo e servendo le comunità e le persone in difficoltà.