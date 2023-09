Parlare di come scacciare i piccioni significa parlare di un servizio messo a disposizione delle varie imprese di disinfestazione, servizio che è rivolto a quelle persone che hanno problemi di invasione di questi volatili, e consideriamo che i piccioni ormai sono una presenza abbastanza diffusa nelle aree urbane e sono purtroppo animali che possono provocare problemi di vario genere ,perché possono fare danni con i loro feci sporcando le superfici, e possono essere soprattutto veicoli di malattie infettive.

Intanto diciamo che allontanarli in autonomia non è per niente facile, e anzi rischiamo solo di perdere tempo, e parliamo di quelle persone che sperano di trovare delle informazioni in un qualche gruppo internet magari in un gruppo social, che possono essere delle informazioni utili ma a livello generico però poi serve la competenza delle persone che lavorano all'interno di queste imprese che sanno come affrontare un tipo di infestazione specifica di questi piccioni, perché poi le situazioni di partenza non sono tutti uguali.

Di sicuro a parte la situazione di partenza in ogni caso questi animali possono causare gravi danni strutturale agli edifici sia con i loro nidi che con le loro feci, e ad esempio potrebbero provocare problemi alle grondaie intasandole, e ai sistemi di drenaggio con tutti i danni del caso alle infrastrutture.

Mentre se facciamo riferimento alle loro feci le stesse contengono degli acidi che possono corrodere il materiale delle costruzioni nel tempo, e sono danni che poi farebbero spendere un sacco di soldi alle persone proprietarie di quell’ edificio specifico.

Oltre al fatto che c'è sempre un problema igienico sanitario visto che le feci che menzionavano possono causare problemi respiratori e reazioni allergiche, e comunque questi piccioni possono essere veicoli di parassiti quali acari e zecche, soprattutto se magari in casa abbiamo degli animali domestici quali cani e gatti.

Le imprese nel settore utilizzano varie tecniche per allontanare i piccioni

Per quanto riguarda le varie tecniche che utilizzano gli esperti che lavorano all'interno delle imprese di disinfestazione possiamo pensare a dei prodotti repellenti chimici o naturali che scoraggiano il loro arrivo, e addirittura esistono dei repellenti con ultrasuoni che emettono dei suoni ad alta frequenza, oppure potrebbero anche impiegare i classici spaventapasseri per allontanarli e per spaventarli.

Un'altra soluzione a lungo termine può riguardare l'installazione di barriere fisiche che impediscono il loro accesso in quelle aree, e sono delle barriere che impediscono a questi piccioni di nidificare e di posarsi sugli edifici, perché poi l'obiettivo da raggiungere è sempre quello.

Però un primo passaggio da questo punto di vista riguarderà un sopralluogo da parte di questi esperti nel settore che comunque dovranno valutare la situazione e capire come intervenire, sempre rispettando le leggi e le normative locali che prevedono la tutela dell’integrità di questi animali che devono essere allontanati con metodi pacifici, e non aggressivi.

Per quanto riguarda il prezzo dipende dalla complessità dell'intervento, e quindi da quanto tempo ci impiegheranno, e questo ce lo comunicheranno dal vivo quando verranno a casa nostra.