Zuppi in Cina a colloquio con Li Hui: collaborare a percorsi di pace e sicurezza alimentare

È a Pechino il cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato di Papa Francesco per una missione di pace nella martoriata Ucraina che lo ha visto visitare già tra giugno e luglio Kyiv, Mosca e Washington. Un comunicato della Santa Sede riferisce che il porporato nella capitale cinese è stato ricevuto presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, da Li Hui, rappresentante speciale per gli Affari Euroasiatici.

Il colloquio - informa la nota vaticana - si è svolto in un clima aperto e cordiale ed è stato dedicato alla guerra in Ucraina e alle sue drammatiche conseguenze, sottolineando la necessità di unire gli sforzi per favorire il dialogo e trovare percorsi che portino alla pace.

È stato inoltre affrontato il problema della sicurezza alimentare, con l’auspicio che si possa presto garantire l’esportazione dei cereali, soprattutto a favore dei Paesi più a rischio.