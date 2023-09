Probabilmente la quasi totalità delle persone che leggerà questo articolo avrà in casa almeno un PC che sia un Notebook o un PC Desktop e addirittura molte persone li hanno tutte e due, e hanno bisogno di avere informazione rispetto al servizio di rimozione virus informatici.

Tutti possiamo incorrere in questa problematica dei virus anche se abbiamo degli antivirus molto potenti che ci siamo fatti installare quando abbiamo acquistato il computer, e sono dei virus e malware che possono essere molto difficili da estirpare se non ci facciamo supportare da quei centri di assistenza informatica, che hanno al loro interno dei tecnici che sanno sempre come risolvere qualsiasi problematica del genere.

Teniamo presente che gli attacchi informatici sono molto più pericolosi rispetto a qualche anno fa perché questi virus o malware sono sempre più sofisticati, e ormai hanno sempre l'obiettivo di installare dei programmi che operano in furto di dati, che è un qualcosa di pericoloso, soprattutto se per esempio parliamo di PC che vengono utilizzati per motivi professionali.

Già questo ci induce a dire che chiaramente se parliamo di un ambito aziendale la questione è ancora più delicata, e infatti ogni impresa o ha all'interno dei tecnici che si occupano della protezione da attacchi informatici, oppure ha delle realtà esterne a cui rivolgersi quando ha questo tipo di problema e non solo.

Infatti ognuno di noi dovrebbe avere un centro di assistenza informatica di riferimento che gli può essere utile non solo per la rimozione dei virus o malware e già non sarebbe poco, ma per qualsiasi altro tipo di problema che possiamo avere con il computer, sia per la parte software che per la parte Hardware.

Magari abbiamo bisogno di loro non solo per estirpare un virus, e ad esempio potremmo avere bisogno di loro per formattare il computer che ormai è troppo lento.

Non bisogna fare confusione tra un virus e un malware

Di sicuro i tecnici questione quando gli porteremo il nostro computer sia esso notebook o un PC desktop, la prima cosa che ci spiegheranno e che non bisogna fare confusione tra un vero e se è un malware e anzi sarà la prima cosa che dovremmo scoprire prima di capire come intervenire.

Questo ci dice che una diagnosi corretta dei problemi del nostro computer è il primo obiettivo da raggiungere, e quindi provare a essere noi a estirparlo in autonomia significa esporsi a dei problemi, perché magari non abbiamo capito se abbiamo di fronte un virus o malware.

Ad esempio nell'ambito dei malware possono rientrare programmi quali gli spyware, trojan, keylogger, o gli stessi virus.

Quindi praticamente un virus è un tipo di malware che riesce a replicarsi da un sistema all'altro, e bisogna subito intervenire prima che i danni siano irreversibili.

Quello che faranno gli esperti nel settore intanto è avviare una scansione approfondita per pulire completamente il device, e poi ci daranno dei suggerimenti anche su come dotarsi di un firewall aziendale se parliamo di un'azienda, che è uno strumento indispensabile per la sicurezza informatica.