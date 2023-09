Criptovalute: come investire oggi, tra inflazione e volatilità

Fra i vari temi caldi del momento inflazione e volatilità continuano a vivacizzare il dibattito tra gli addetti ai lavori dei mercati finanziari; un'attenzione che diventa quasi morbosa tra gli operatori del settore delle criptovalute, in quanto in più di un'occasione gli asset digitali hanno dimostrato di essere particolarmente sensibili a scenari caratterizzati da tali elementi. Sicuramente in tanti ricorderanno all'indomani dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, quando le tensioni della crisi geopolitica avevano inasprito una congiuntura già in fase di deterioramento, che una nutrita schiera di analisti riteneva le valute virtuali idonee a contrastare l'iperinflazione.

A prescindere dal fatto che solo in un primo momento le crypto hanno svolto con un certa efficacia quel ruolo di safe haven asset tanto auspicato dagli holders, è innegabile che la volatilità sviluppata, ben più alta rispetto agli standard dei sottostanti in questione, abbia contribuito ad aumentare il numero di spunti operativi, da sfruttare con strategie operative ben articolate. La probabilità che si concretizzi uno scenario sovrapponibile spiega il motivo per cui attualmente vi sia tutto queste interesse nei confronti dell'ecosistema digitale.

Oggi, la rivista criptovaluta.it, testata giornalistica di riferimento nel campo delle nuove tecnologie, propone quotidianamente ai propri lettori notizie sulle ultime novità dal settore, impreziosite da analisi di carattere tecnico e fondamentale. In un recente approfondimento gli esperti che collaborano con la redazione hanno illustrato come trarre beneficio da contesti di mercato interessati da volatilità, per proteggere i risparmi personali dall'inflazione, utilizzando in ottica di diversificazione, anche gli asset digitali.

Naturalmente le strategie operative devono essere comunque poste in atto in funzione del profilo di rischio e dell'orizzonte temporale dell'investitore, meglio se supportate dalle analisi proposte dai professionisti di Criptovaluta.it che, per agevolare la consultazione dei contenuti, ripropone tutto il materiale disponibile sulla rivista online attraverso l'account ufficiale di twitter al seguente indirizzo: https://twitter.com/CriptovalutaI.

Asset allocation con le criptovalute

I risparmiatori, che intendono negoziare criptovalute nel medio e lungo termine, possono distribuire le risorse desinate al comparto nelle allocazioni statiche di portafoglio non solo implementando una diversificazione dei token, ma costruendo le posizioni poco alla volta. Attuando acquisti programmati, sulla falsa riga dei piani di accumulo di capitale, si ha il vantaggio di ammorbidire gli effetti della volatilità e di abbassare i prezzi medi di carico in situazioni di risk off. La suddivisione della liquidità fra i vari sottostanti può essere strutturata scegliendo direttamente i token o utilizzando crypto benchmark.

Le strategie operative di breve termine, impiegate di solito da chi specula sulle valute virtuali con un approccio long-short, sono eseguibili, oltre che per sfruttare tutte le direzioni delle tendenze di prezzo, anche per difendere l'asset allocation con tecniche di hedging. È chiaro che quello appena introdotto è un modus operandi estremamente sofisticato che necessita per di più di piattaforme di trading dotate di un'interfaccia grafica e di funzionalità avanzate.

Criptovalute e intermediari finanziari

Nell'ambito degli investimenti online gli intermediari finanziari sono i broker che rispondono meglio alle esigenze degli risparmiatori interessati a portare avanti un approccio del genere : difatti questi soggetti, attivi sui circuiti over che counter, mettono a disposizione dei clienti tool sofisticati e consentono di negoziare i token mediante la compravendita dei contratti per differenza che, oltre a replicare la quotazione del sottostante, implementano lo short selling e la leva finanziaria.

I CFD, tuttavia, sono trattabili esclusivamente con il margine bloccato, quindi, sebbene risultino particolarmente funzionali nelle strategie di breve termine, non rappresentano lo strumento finanziario ideale per gli approcci buy and hold. In questi casi, come spiegano gli esperti di Criptovaluta.it, è preferibile rivolgersi ai servizi di intermediazione erogati dagli exchange, in quanto i borsini decentralizzati non prevedono commissioni di rollover per i trade lasciati aperti in overnight.