Fare marketing risparmiando: il giusto compromesso con le penne personalizzate

Personalizzare uno stock di penne con il logo aziendale costituisce una delle più efficaci soluzioni di marketing a cui si possa ricorrere per pubblicizzare il proprio business. Anche in vista della partecipazione di un'azienda a un evento di settore, come per esempio una fiera. Questa occasione, infatti, merita di essere sfruttata con attenzione, e la creazione di gadget azienda da personalizzare è una delle idee migliori: gadget che poi saranno distribuiti in omaggio e si potranno rivelare dei regali molto apprezzati da chiunque avrà la fortuna di riceverli.

I pregi delle penne personalizzate

Sono tanti vantaggi che caratterizzano le penne personalizzate, in primis perchè si tratta di oggetti che hanno una reale utilità e palesano una concreta praticità. Come tutti gli articoli di cancelleria, inoltre, anche le penne hanno un costo ridotto e consentono di raggiungere qualunque target (che si tratti di fornitori, collaboratori o clienti) lasciando il segno in modo efficace. Quando si deve allestire uno stand per una fiera, non c'è bisogno solo di investire nella grafica: è molto importante, invece, avere già pronto un prodotto che possa essere offerto in omaggio. Scegliendo di personalizzare penne si ha l'opportunità, tra l'altro, di effettuare una selezione in un vasto assortimento di modelli: esistono numerose tipologie di penne, e così non sarà difficile riuscire a individuare la migliore per le proprie esigenze.

Quando conviene scegliere le penne

Le penne a sfera sono senza dubbio economiche, e quindi si propongono come gadget promozionali low cost: anche questo è un motivo per il quale riscuotono un significativo apprezzamento. Il costo unitario risulta fattibile per qualunque attività commerciale, incluse le imprese di dimensioni più piccole, senza dimenticare che il risparmio è destinato a crescere con un quantitativo maggiore.

In più, le penne sono accessori che si prestano a essere personalizzati in modo decisamente semplice, più facilmente rispetto a quel che può avvenire con uno zaino o una t-shirt. La superficie su cui si può intervenire, ovviamente, è ridotta, ed è per questa ragione che non si può eccedere. Nella maggior parte dei casi viene raccomandato di puntare su un design che, dal punto di vista cromatico, sia coerente con i colori del marchio; dopodichè si può procedere con l'applicazione del logo.

Il successo delle penne personalizzate

Le penne sono i gadget personalizzati più diffusi, con numeri di vendita davvero elevati. Insomma, rientrano di sicuro nella top 5 dei più amati articoli brandizzati. Pratiche e utili, possono essere tenute in tasca, in macchina o in borsa, così da essere sempre a portata di mano. Insomma, è chiaro che ricevere una penna in regalo non può che far piacere a chi beneficia di questo omaggio. Appare chiaro a questo punto perchè è una buona idea decidere di distribuire in una fiera delle penne personalizzate.

Come sfruttare le fiere a proprio vantaggio

Le fiere rappresentano una straordinaria occasione per le imprese di qualunque dimensione di far conoscere i propri servizi e i propri articoli: un'opportunità anche per entrare in contatto con tanti clienti potenziali.

La distribuzione di gadget personalizzati costituisce, appunto, una delle strategie a cui le aziende si affidano più di frequente per conquistare l'attenzione dei partecipanti. Donare delle penne in occasione di una fiera è utile perchè si tratta di oggetti pratici e destinati a essere usati tutti i giorni.

In fase di creazione della grafica, comunque, è bene prestare la massima attenzione alla scelta del font che si andrà a usare, poichè deve essere garantita sempre la massima leggibilità. Per lo stesso motivo, occorre evitare le scritte eccessivamente lunghe, perchè l'estetica rischia di risentirne, con un effetto pasticciato o comunque confuso. Per quel che riguarda il logo, poi, non è detto che convenga usarlo sempre: specialmente se esso è molto elaborato, è bene riflettere sull'effetto finale.

