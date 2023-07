ÉVANGILE DE DIMANCHE: PÈRE, SEIGNEUR DU CIEL ET DE LA TERRE, JE PROCLAME TA LOUANGE

Les lectures de ce dimanche font un clin d'oeil à l'humanité de notre temps qui sombre dans l'obscurité de la guerre. Les principes de paix, les chartes d'unité, tous les accords de concorde sont oubliés dans les archives. Que faire dans cette situation de peur généralisée? Face à la puissance des ténèbres faut-il accepter le compromis ou mourir pour la vérité? Les lectures du jour répondent à ces inquiétudes.

1. ÊTRE TÉMOIN DE LA JOIE.

Les paroles qui allument l'espérance d'un peuple enchaîné, exilés nous sont annoncées par le prophète Zacharie. Voici son oracle: "Exulte de toutes tes forces, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici ton roi qui vient à toi: il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne".

La foi en Dieu riche en miséricorde est source de notre joie, même quand tout semble décliner. La joie du Seigneur est notre rampart, dit le livre de Néhémie (Ne 8,10). Les forces destructrices ont leur temps limité, mais l'amour du Seigneur "s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent" selon la prière de la Vierge Marie, la Fille de Sion en personne. La Vierge Marie chante ce sublime cantique de joie au moment où le fruit de ses entrailles, le Roi des rois est en train de grandir dans son sein béni. Le Psaume 23 interroge: "Mais qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le roi de gloire, le vaillant des combats". Tandis que les rois de la terre étendent leur empire par le bain de sang, ce roi qui monte sur un âne, cet animal maudit, ce baudet, selon les Fables de la Fontaine. Il fera disparaître les chars de guerre et proclamera la paix aux nations en versant son sang précieux pour nous. Par son sang et par sa croix, nous sommes guéris. La foi authentique en Jésus Christ, transforme les souffrances du monde, les épreuves du temps présent en une paix intérieure et en une joie séreine dépourvue de toute évasion et délire.

2. JE TE RENDS GRÂCE.

L'autre attitude pour affronter les épreuves de la vie quotidienne est la prière de louange. Jésus prie ainsi: "Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange".

Le contexte de cette prière de Jésus est douloureux. En effet, il venait d'être rejeté par les villes gonflées de suffisance qui sont Capharnaüm, Betsaïde et Corozaïm. En outre, Jean Baptiste en prison commençait à douter du Messie qu'il avait annoncé. Il envoit ses disciples pour lui demander: Es-tu celui qui doit venir ou nous devons attendre un autre? Nous pouvons constater que Jean est emprisonné doublement: La prison qui sera suivi par la décapitation et la prison de la dépression qui fait régresser sa foi.

Jésus affronte donc l'insuccès de la mission dans la prière. Son coeur est surabondant de gratitude envers le Père qui a caché ces mystères aux arrogants mais l'a révélé aux petits. Cette prière est en connexion avec les béatitudes des pauvres en esprit, des affligés, de ceux qui pleurent de l'injustice, des doux, des purs de coeur et des humbles.

Jésus abandonné ne fuit pas dans le spiritualisme déraciné, mais reste toujours enraciné dans le coeur du Père. Cette prière de Jésus est thérapeutique et pédagogique.

Devant les difficultés inévitables de la vie, le chrétien en sort victorieux quand il lève les yeux vers le ciel en rendant grâce au Père, Seigneur du ciel et de la terre. Saint Paul affirme:

"Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir; mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez".

3. RÉPONDRE À L'INVITATION.

La seconde partie de l'Évangile est l'invitation réservée à tous ceux qui peinent sur le chemin de la vie. Jésus proclame: "Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos".

Jésus accompli les paroles du prophète Zacharie. Il est ce roi juste, victorieux, pauvre, qui monte sur un âne, le petit d'une ânesse.

Saint Paul avait écrit que "ce qui est fou dans le monde, ce qui est méprisable, voilà ce que Dieu a choisi, pour confondre les sages; ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort"1Co1,27.

Selon saint Augustin, Dieu a choisi la voie contraire pour rejoindre l'homme. Dieu, par son Fils a participé à notre mortalité, afin de permettre l'humanité à prendre part à son immortalité".

Le cardinal Roger Etchegaray, dans son livre "J'avance comme un âne, à temps et à contretemps", écrit que c'est fou que Dieu vienne habiter parmi nous.

De nos jours, l'humanité est accablée de douleur. Les chars et les chevaux de guerre perfectionnés, ne font qu'augmenter le désespoir. En union avec le Christ, les paroles du Psaume 19 s'avèrent plus efficaces que les bruits des bombes: "aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu. Eux ils plient, ils tombent nous, debout, nous tenons".

Le monde actuel a besoin des souverains humbles, des rois qui ont souci de la veuve et de l'orphelin.

Cette invitation à porter nos fardeaux devant le Seigneur doux et humble de coeur ne manque pas d'implication sacerdotale. La vocation sacerdotale est similaire à l'action de l'âne qui porte le Christ. Le prêtre est appelé à imiter cet âne qui porte le Christ à Jérusalem tout en se laissant guidé par lui. À travers la vocation sacerdotale, le Christ dit au peuple fatigué:"Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos". C'est dans l'Eucharistie et la confession que le Christ nous attend pour nous libérer de nos fardeaux intérieurs.

4. PRIÈRE.

"Seigneur envoie-nous des fous, qui s'engagent à fond, qui oublient, qui aiment autrement qu'en paroles, qui se donnent pour défendre la vérité jusqu'au bout. Il nous faut des fous déraisonnables, des passionnés, capables de sauter de l'insécurité, l'inconnu toujours béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission , décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, à la fois obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts.

Ô Dieu, envoie-nous des fous".

Père Louis-Joseph Lebret, (1877-1966).

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera