Energia, Bilucaglia (uBroker): "Prezzi rischiano il raddoppio, ma possibile contenerli"

“I prezzi di gas ed elettricità raddoppieranno”. È questo il titolo, eloquente e significativo, di un’intervista apparsa lo scorso venerdì 5 maggio sull’autorevole quotidiano economico ‘Milano Finanza’.

Sono parole di Cristiano Bilucaglia, Presidente di ‘UBroker Spa’, la multiutility italiana che ha superato quota 150 milioni di euro di fatturato con oltre 200mila clienti in tutta Italia.

Il manager, voce autorevole anche di A.R.T.E. (Associazione Resellers e Traders di Energia), organo ufficiale delle Pmi del comparto, avanza una previsione argomentata e fondata di possibili aumenti legati alla potenziale risalita della materia prima, in concomitanza con l’aumento di approvvigionamento della stessa in vista della prossima stagione invernale.

“La crescita delle richieste di stoccaggio rischia inevitabilmente di far lievitare il prezzo. Infatti, molte aziende del settore traggono un vantaggio nel compiere proprio poco prima dell’arrivo dell’estate tale operazione di rifornimento di massa. Alla luce di una temuta previsione di rialzo delle tariffe alla fonte, questa rischia inevitabilmente di ribaltarsi sui cittadini quali utenti finali”, approfondisce l’esperto dell’Osservatorio per l’Energia ‘uBroker’.

Ma c’è di più. La preoccupazione del vertice di uBroker, company che ogni giorno si impegna ad azzerare le bollette di luce e gas – ad oggi sono oltre 48mila gli italiani che beneficiano giornalmente di fatture mensili a importo zero - si allarga anche “al fatto che le eventuali, possibili, ampie oscillazioni di prezzo potrebbero creare problemi di tenuta oggettiva a un buon numero di gruppi energetici già gravati dalla crisi del 2022” riprende a spiegare Cristiano Bilucaglia.

“Laddove l’orizzonte è sereno e altrettanto gestibile, anche i piccoli, che cubano ricavi lordi pro quota tra i 30 e i 40 milioni di euro annui massimo, sono in grado di navigare sicuri in acque tranquille. Vero è che il nostro è un mondo in cui il gioco di squadra c’è e funziona. E, in caso di necessità, così come già avvenuto per l’anno appena trascorso, le realtà medie e più ampie certamente sono in grado di stringersi attorno a quelle più in difficoltà assicurando, laddove possibile, continuità d’impresa e preservazione di occupazione e posti di lavoro altrettanto preziosi”.

Spunti di riflessione autorevoli frutto dell’esperienza di chi, come il fondatore di ‘uBroker Spa’, ha fatto della fiducia e della trasparenza i punti di forza di un’impresa in grado di crescere incondizionatamente e costantemente grazie a una visione capace di ribaltare ruoli e prospettive convenzionali.

Facendo delle tradizionali bollette un’occasione di risparmio, benessere e nuova occupazione per quanti sanno trasformare un problema in un’opportunità di motivazione, coraggio e successo.

Tutte le informazioni sul sito www.ubroker.it.