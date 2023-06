ÉVANGILE DE DIMANCHE: SI TU VIS DANS LA CHARITÉ, TU COMPRENDRAS LA TRINITÉ

Notre Dieu n'est pas loin, il n'est pas impassible à nos souffrances, il n'est pas indifférent à nos cris d'appel. Il est vivant, présent et sensible au coeur. Ce Dieu riche en miséricorde en tant que"Vivant Concret" est Trinité en tant que "Deus caritas est".

1. NOUS NE POUVONS PAS NOUS TAIRE.

Aujourd'hui, nous célébrons un mystère insondable, la Sainte Trinité. Cependant, ce mystère insondable est compris dans la prière et dans la charité.

La clef d'ouverture et de clôture de toute prière chrétienne est le signe de la croix qui est la synthèse de notre foi. Nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. L'introduction de la sainte Eucharistie explicite ce credo en mettant en évidence les missions spécifiques de la Trinité, en ces paroles:

"La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous".

Dans cette formule, nous comprenons que l'amour trinitaire est au coeur de notre histoire où chacun est aimé tel qu'il est. C'est cet amour trinitaire qui nous permet d'affronter les fatigues et les souffrances du temps présent avec espérance et force renouvelée. Selon saint Augustin, le Père est l'Aimant (amans), le Fils est l'Aimé (amatur), l'Esprit Saint unit l'aimant et l'aimé en tant que Amour (amor). Pourquoi nous ne pouvons pas rester bouche-bée devant ce mystère admirable?

La première raison est liée à notre condition religieuse fondamentale. Même si nous possédons les marques du péché d'Adam, nous portons aussi les stigmates de la Sainte Trinité.

Il y a trois erreurs que l'esprit humain, sans la grâce, ne peut pas éviter. Le matérialisme théologique où Dieu est conçu d'une manière corporelle, le spiritualisme désincarné qui croit en un Dieu solitaire, narcissique, abstrait et l'athéisme qui naît de ce que le philosophe allemand Hegel appelle "la conscience malheureuse" ou le découragement de la raison devant l'impossibilité de rejoindre ce Dieu impassible.

Saint Augustin nous donne la clef de compréhension de ce grand mystère. "Il faut croire pour comprendre et comprendre pour croire"(credo ut intelligam et intelligo ut credam). Selon lui, la voie de l'humilité et de la dévotion nous guérissent de l'infirmité de l'intelligence (imbecillam mentem) et de la témérité désordonnée de la raison (falsitatis temeritas), afin de percevoir la vérité incomunicable.

La seconde raison qui nous permet de rendre témoignage de la Trinité Sainte est que Dieu a parlé de lui-même au cours de l'histoire. La préface de ce jour l'exprime clairement: "Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint Esprit". Que le Seigneur accueille nos misères avec bienveillance afin de parler pour édifier et non pour étaler notre ignorance. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous taire.

2. DIEU SEUL PARLE DE DIEU

Dieu ne veut pas rester dans le silence comme le Dieu d'Aristote qui pense à lui-même, qui n'aime pas. L'Écriture sainte nous révèle que Dieu est Père. Saint Jean dans son prologue écrit:"Personne n'a vu Dieu, seul le verbe qui est dans le sein du Père, nous l'a révélé"Jn1,18. Jésus nous apprend à prier Dieu en le nomant "Père". Dans l'Évangile du jour, Jésus dit à Nicodème:"Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle". S'agissant de l'égalité de nature, Jésus dit à Philippe:"Je suis dans le Père et le Père est en moi. Qui m'a vu a vu le Père ". Jésus envoit ses disciples dans le monde pour enseigner sa parole et faire des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.Mt 28, 16-20. Notre existence est enracinée dans ce mystère trinitaire.

3. L'EXISTENCE CHRÉTIENNE EST MARQUÉE PAR LA SAINTE TRINITÉ.

Si notre corps est le temple du Saint Esprit, nous portons alors la Sainte Trinité en nous. L'image de Dieu en l'homme est trinitaire. La mémoire participe à l'action providentielle du Père, l'intelligence au Fils, et la volonté à l'amour unifiant du Saint Esprit. Ainsi, le Père t'a créé, le Fils t'a sauvé et l'Esprit Saint te sanctifie. Ce mystère n'est pas loin de nous, car "en lui nous existons, nous nous mouvons et nous sommes"Act17,28.

Quelles sont alors les implications de cette solennité sur notre vie? Sur notre moralité et dans l'accomplissement de notre tâche sur la terre?

Le mystère de la Trinité est le fondement de la civilisation de l'amour. La seconde lecture affirme: "Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vive en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous".

Si nous portons l'image de l'amour trinitaire en nous, notre existence doit refléter cette image dans nos relations. L'autre doit être un motif de joie. En obéissant à la Sainte Trinité, l'obéissance à l'autorité devient plus libératrice qu'opprimante.

Les politiciens qui professent la foi en la Sainte Trinité, devaient éviter d'instrumentaliser le nom de Dieu pour leur gloire et comprendre que la paix, l'unité et les valeurs démocratiques sont enracinées dans ce mystère qui est un ardent foyer d'amour.

PRIÈRE:LOUANGE À TOI TRINITÉ SAINTE.

Bénis sois-tu oh Dieu Père, créateur de l'univers visible et invisible, toi qui gouverne le monde avec sagesse.

Louange à toi Seigneur Jésus, toi qui est le pont qui unit le ciel et la terre. Par ta croix et ta victoire sur les forces obscures des enfers, nous sommes sauvés.

Loué sois-tu Esprit Saint, Âme de mon âme, toi qui arrose ce qui est aride et lave ce qui est souillé en nous. Par ton inspiration nous parvenons à prier en esprit et en vérité.

Gloire au Père au Fils au Saint Esprit maintenant et pour les siècles sans fin, amen.



Bonne fête de la très Sainte Trinité.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera