EXPOTORRE: manca poco alla 11a edizione

Expotorre, un evento unico

Da oltre quindici anni Idrocentro organizza Expotorre, punto di riferimento per il professionista ed il grande pubblico, un evento unico, giunto alla sua 11° edizione che raccoglie le migliori proposte per la casa, l’azienda, l’agricoltura, l’industria, il riscaldamento, l’isolamento, le energie alternative, l’ecologia, il tetto, il clima, le fontane, le piscine, il recupero acqua, i materiali per edilizia, la domotica, l’illuminazione e il materiale elettrico.

Un grande successo che nell’ultima edizione, quella del 2019, ha ospitato nei 3 giorni oltre 250 espositori in 15.000 mq di superficie espositiva, raggiungendo 9000 ingressi grazie ai convegni con crediti formativi per architetti, ingegneri, geometri e periti industriali, a workshop e corsi di aggiornamento per installatori, imprese edili e laboratori.

La domenica poi, è stata la giornata dedicata a EXPO BAGNO, l’evento che, in ogni edizione, propone un’ampia offerta di soluzioni per bagno e per tutti gli ambienti della casa e che grazie alle importanti novità presentate regista ogni edizione un alto numero di visitatori.

L’11a edizione, che si terrà dal 5 al 7 maggio 2023 a Torre San Giorgio (CN), accoglierà importanti novità: un nuovo settore merceologico dedicato alla domotica e smart home, illuminazione e materiale elettrico in genere, l’ampiamento della superfice espositiva sia interna che esterna, un nuovo sito internet per la presentazione degli eventi e la registrazione dei visitatori, ed ultimo ma non meno importante, un investimento pubblicitario che oltre ai giornali e ai mezzi radiofonici coinvolgerà anche social e televisioni.

Tutte le informazioni per partecipare su www.expotorre.it.

Sul sito potrai trovare sia un’area dedicata al visitatore dove è possibile registrarsi e scaricare il biglietto, prenotare bus, trovare informazioni su come raggiungere l’Expo ed avere anche informazioni pratiche, che un’area dedicata ai servizi espositore dove è possibile scaricare la domanda di partecipazione, pass parcheggio e ricevere informazioni pratiche e di allestimento.

Programma speciale convegni con crediti formativi per architetti, ingegneri, geometri e periti, organizzati nei giorni 5 e 6 maggio e corsi di aggiornamento per professionisti, installatori e manutentori – i programmi sempre aggiornati sono disponibili sul sito.

CONVEGNI CON CREDITI FORMANTI – Expotorre 2023 il venerdì e il sabato vedrà quattro programmi di convegni dedicati principalmente ad architetti, ingegneri, periti industriali e geometri.

vedrà convegni il venerdì e il sabato. Ogni convegno avrà una durata di 3 ore e rilascerà CFP.

I temi dei convegni saranno ben quattro:

SOSTENIBILITÁ ENERGETICA - Requisiti, normative e soluzioni progettuali per il benessere

Il corso ha come obiettivo quello di fornire un quadro generale sulle normative obbligatorie e i requisiti ambientali e tecnologici per la ristrutturazione e il rinnovo degli edifici, nel rispetto della sostenibilità.

Verranno analizzate le complessità legate al tema dell’involucro edilizio e avanzate proposte di intervento, attraverso l’analisi dei protocolli di certificazione.

PROGETTARE E RIQUALIFICARE - Pensare il nuovo e recuperare il costruito

Il corso ha lo scopo di fornire un aggiornamento in merito alla riqualificazione degli edifici, sulla base delle nuove normative. Nello specifico, si prenderanno in esame le ricerche e le soluzioni tecniche impiegate allo scopo di supportare, in termini di impiantistica, le fasi di progettazione. Verranno presentati casi studio a sostegno delle tesi proposte.

PROGETTARE SMART - Ripensare l’architettura, gli strumenti e le modalità in funzione dei nuovi spazi pubblici e privati

L’obiettivo del seminario è quello di approfondire il tema della progettazione, analizzando analogie e diversità nell’approccio in riferimento alla funzione dello spazio, da pubblico a privato. Si faranno chiari riferimenti alle metodologie di progettazione con l’impiego strumenti e materiali innovativi, anche attraverso esempi pratici. Verranno anche presentate case history a testimonianza dei concetti teorici esposti.

DESIGN DEL BAGNO - Progettazione, tecnologie, nuovi materiali

L’obiettivo del seminario è quello di analizzare l’ambiente bagno, presentandone l’evoluzione nel corso del tempo. Come spazio dedicato al benessere verranno prese in considerazione tutte le nuove forme di progettazione.

Inoltre, a partire dai cambiamenti degli ultimi due anni, verranno esaminati i nuovi bisogni legati all’igiene e alla sicurezza, presentando diverse soluzioni architettoniche e di ripartizione degli spazi. Verranno approfonditi anche aspetti legati alla produzione e all’utilizzo di nuovi materiali.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Saranno invece, dedicati principalmente ad installatori, manutentori e imprese.

Corsi di aggiornamento tecnico della durata di 1 ora circa, tenuti da relatori qualificati e aziende di massima importanza nel settore.

Ad iniziare la giornata Baxi con un convegno di massima attualità dal titolo “IDROGENO: UN FUTURO GREEN PER BAXI E PER IL PIANETA” seguiranno nei due giorni dedicati all’aggiornamento:

“Termoregolazione Evoluta Honeywell Home by Resideo”

“Smart Home-gestione efficienza energetica e termoregolazione della casa by Bticino”

“Serbatoi in PE linea VERTIGO & EXAGON / Realizzazioni fuori Standard su richiesta / Serbatoi acqua piovana per Irrigazione / Stazioni di sollevamento Acque Reflue – di Rototec”

“Sistemi di impermeabilizzazione sotto manto ceramico per interni ed esterni e riscaldamento elettrico innovativo di Schluter System”

“Soluzioni di comfort per la climatizzazione, la ventilazione e la salubrità indoor by Exrg”

“L’involucro opaco SAINT-GOBAIN ad alta prestazione termica e acustica”

“Il nuovo sistema di posa Velux” e molti altri che potete vedere e prenotare sul sito expotorre.it

Durante i giorni di fiera Expotorre organizza inoltre, DISEGNA LA TUA CASA un servizio per il consumatore, che fornisce le prime indicazioni di massima e ti guida nell'iter corretto per ristrutturare o intervenire sulla propria abitazione.

Sarà possibile usufruire del servizio grazie ai consigli di progettisti specializzati. Un’occasione unica per conoscere come sistemare al meglio gli ambienti della propria abitazione, nei giorni di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio basterà portare con sé una planimetria dell’ambiente/i che si intendono riprogettare e quindi approfondire le proprie curiosità, i dubbi e le domande direttamente con professionisti presenti. Una chiacchierata e poi in giro tra gli stand per vedere e toccare con mano le proposte degli espositori di ceramica per l’edilizia, l’architettura e l’arredo bagno. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire!

Registrazione obbligatoria sul sito www.expotorre.it

Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 Arriva la BRICK Experience!

Laboratori per bambini 5-99 anni, con i mattoncini più famosi del mondo, i LEGO®. Insieme agli animatori di Bricks 4 Kidz®, daremo vita ad incredibili modelli motorizzati ispirati al fai-da-te e al mondo delle costruzioni. Trapani, martelli pneumatici, seghe elettriche, gru in movimento e molto altro prenderanno vita dalle mani dei nostri giovani costruttori!

Prenotazione obbligatoria sul sito www.expotorre.it

Durante la manifestazione saranno inoltre disponibili eventi di intrattenimento e cultura generale aperti al pubblico:

Venerdì, sabato e domenica presso lo stand Rubinetterie Bresciane Bonomi D61-E15 è possibile provare l’adrenalina di accelerare a più di 300km/h su una monoposto di Formula 1, attraverso il simulatore di guida del Bonomi Group, provando le sensazioni realistiche, da vero pilota, lungo i tracciati più belli del campionato mondiale di Formula 1 (iscrizioni sul LINK per iscrizione: https://www.rbwarmup.com/registration?challengeId=24)

Venerdì 05.05 ore 16.30 con Luigi Tischer come relatore - R&D Senior Director · AristonThermo Innovative Technologies

Titolo: Elogos: La novità firmata Ariston che unisce comfort, massima efficienza energetica e sostenibilità

Sabato 06.05 ore 10.30 Talk 1 – 12.00 Talk 2 con Veronica Verona come relatore/moderatore– Direttrice – L’Accademia dello Showroom (in allegato anche le locandine)

Titolo talk 1: Installatori: Come le aziende di riferimento possono supportare la categoria.

orario: 10.30 - 11.30

location: Area Talks - corsia C stand 16/18 e corsia D stand 58/60

ospiti: Direttore vendite Ariston Professional, Direttore Marketing Zehnder, Direttore Watersystem Grohe Italia, Antonio Cussino

Titolo talk 2: Architetti: La risposta delle aziende alla trasformazione degli spazi abitativi

orario: 12.00 - 13.00

location: Area Talks - corsia C stand 16/18 e corsia D stand 58/60

ospiti: Amministratore Delegato Gruppo Geromin, Direttore Sviluppo Commerciale Piemme Ceramiche, Antonio Cussino

Sabato 06.05 ore 16.30 con Luca Mercalli come relatore – Meteorologo, climatologo, giornalista e divulgatore scientifico. (in allegato anche la locandina)

Titolo: Crisi climatica e transizione energetica: un esempio di edilizia montana a zero emissioni

Domenica 07.05 ore 10.30 con Mirna Casadei come relatore– Home stager, consulente di immagine immobiliare, creativa, formatrice e Turor “Detto Fatto” di RAI2