ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA MISÉRICORDE DE DIEU ALLUME NOTRE ESPÉRANCE

La miséricorde est l'expression de la simplicité de Dieu où la nature divine est dépourvue de toute composition et décomposition d'une part et la proximité de la misère humaine, jusqu'à mourir pour nous sauver. Cette coincidence des poles opposés se réalisent parfaitement en Dieu. C'est le paradoxe de l'amour de Dieu qui se donne totalement sans se vider pour chacun de nous. Comme l'écrit saint Augustin dans son humilité, "Misericors es, miser sum" (Confessions, X, 28,39). Mettons-nous devant la miséricorde de Dieu comme l'apôtre Thomas: "Mon Seigneur et mon Dieu"!

1. LE NOM DE DIEU EST LA MISÉRICORDE.

Il n'y a pas de peuple sans religion, sans croyance et sans espérance. L'idolâtrie est une forme de religiosité qui prend pour idole, quelque chose fabriqué par l'homme à son image et à sa ressemblance pour Dieu. L'Ancien Testament considérait l'idolâtrie comme une infidélité, une prostitution au Dieu de l'alliance, le Dieu d'Abraham, de Jacob et de Joseph. Le Dieu de nos pères est Amour, sensible à la misère humaine et s'engage pour délivrer l'opprimé, le pauvre qui invoque, la veuve et l'orphelin. Dieu dit à Moïse: "J'ai entendu la misère de mon peuple et j'ai décidé de le délivrer".

Dans l'histoire de la philosophie, les sages grecs en particulier Aristote sont arrivés à penser à l'existence d'un Dieu qui meut tout sans être mû. Le Dieu d'Aristote est Deus ex macchina de Spinoza. Il n'a ni entrailles ni coeur. Il est "Pensée de la pensée", un Dieu enfermé dans son égoité sans aucun espace d'humanité et d'altérité.

Avec le mystère de l'incarnation et de la rédemption, "la miséricorde de Dieu s'est faite chair et habite parmi nous". Le Dieu loin s'est fait proche. La miséricorde(misericordia) signifie "la misère du coeur", c'est-à-dire un coeur sensible, plein de compassion, qui agit pour libérer l'homme de sa condition misérable. La miséricorde de Dieu n'est pas abstraite. Elle est l'étoile polaire, la clef de l'histoire et de l'existence de chacun de nous.

Quand tout semble mort, réduit au silence, quand la peur envahit les coeurs à cause de l'incertitude du lendemain, comme nous en faisons l'expérience aujourd'hui avec les guerres et les crimes de tout genre contre l'humanité, se cache la victoire de la résurrection.

2. LA MISÉRICORDE DE DIEU NOUS DONNE LA JOIE DE VIVRE.

L'Évangile de ce second dimanche nous montre comment l'apparition de Jésus ressuscité advient dans un contexte de peur en remplissant de joie les coeurs tristes. Jésus vient dans la discretion et dans la simplicité. Il n'éblouit pas avec sa lumière triomphante les disciples découragés. Même aujourd'hui, il franchit les portes fermées de nos coeurs tremblants de peur pour les réchauffer par le feu de son amour. L'humanité de notre temps a peur. Elle a peur des effets boomerangs de ses réalisations, elle a peur de la destruction massive à cause de la révolte de la nature.

La peur de la guerre destructrice, massive, avec des armes de grande puissance de nuisance, commence à envahir même les esprits de ceux qui les fabriquent. L'homme de notre temps a peur d'être controlé par la technologie, en particulier, il est effrayé par l'intelligence artificielle. Notre humanité vit dans la peur de la possibilité d'un autre virus encore plus dangereux que le Covid-19.

Malgré l'essort de la démocratie, de la valeur de la dignité humaine et des droits de l'homme, il y a encore aujourd'hui des peuples persécutés à cause de leur foi, de leurs idées, des réfugiés partout dans le monde qui ont peur de regagner leur patrie où ils subiraient des tortures et des assassinats dans un contexte socio- politique de confusion.

Voilà les conditions dans lesquelles Jésus retrouve ses disciples et nous trouve aujourd'hui en nous manifestant sa tendresse. Sa présence chasse leur crainte et allume en eux la joie de vivre et l'espérance pour un lendemain meilleur.

3. LES SIGNES DE LA MISÉRICORDE.

Cette visite du ressuscité apporte cinq dons aux disciples: 1. Le don de la paix; 2. Le don de la joie; 3. Le don de la mission; 4. Le don de l'Esprit Saint; 5. Le don de la foi pour Thomas.

Ce mouvement de Jésus vers ses disciples réunis en communauté, ne sera jamais arrêté, car il l'a promis avant de retourner au Père lors de son ascension."Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps". Il vient trouver le discident Thomas qui s'est retiré de la communauté. Le propre de la miséricorde est l'attention au faible, l'attente patiente du retour du fils prodigue et la joie de la communauté d'accueillir un frère perdu. L'église du Seigneur intègre et n'exclut pas, pardonne et ne se venge pas. Jésus donne la possibilité adaptée à chaque personne de se convertir en tenant compte de ses aptitudes et de ses faiblesses. L'attention de Jésus est personnalisée.

Thomas représente tant de personnes qui aiment Dieu mais en même temps sceptiques, critiques qui ne se fient pas aux "ouïe-dire". Dans l'église du Seigneur, il y a toutes les catégories de personnes que Jésus a appelés et rencontrés. Il y a Pierre qui est nommé pour des hautes fonctions de gouvernement, alors qu'il a renié Jésus trois fois. Il y a la présence des Judas amoureux d'argent jusqu'à livrer leur frère. Il y a la place pour des prostituées converties comme Marie Madeleine et non encore converties. Il y a la place pour des grands intuitifs comme le disciple bien aimé connu sous le nom de saint Jean et des apparents athés qui deviennent des témoins après une expérience de rencontre personnelle comme Thomas. Rien ne résiste à la miséricorde de Dieu.

4. PRIÈRE D'ESPÉRANCE.

Seigneur Jésus, toi qui rejoint tout homme quand ses fragiles portes sont fermées, donne-nous la joie du coeur dans ce monde marqué par le désenchantement. Éloigne nos doutes pour confesser ton nom comme Thomas: "Mon Seigneur et mon Dieu". Tu es Seigneur notre espérance et notre joie. Dans ce temps historique marqué par les incertitudes et la peur du lendemain, fais briller sur nous ton visage et sans fin nous chanterons: "Misericordia domini, in aeternum cantabo", amen.





Bon Dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.