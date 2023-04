Nasce l'AI che prevede la domanda di farmaci

Fino ad oggi, sono stati usati sistemi di previsione della domanda che non tenevano conto di alcune variabili esterne che attualmente tendono ad influenzare le richieste da parte delle persone in termini di farmaci. Per rispondere a questa esigenza, è stato ideato un modello matematico in grado di simulare nuovi scenari, ma anche di correggere ed aggiornare costantemente le previsioni importando dati "freschi". Questo sistema di intelligenza artificiale aiuterà la Sanità a fare i conti con un futuro nebuloso, da decifrare in tempo, onde evitare incertezze.

Farmaci da banco sempre a portata di mano grazie al web



In attesa che l'AI faccia il suo lavoro e legga le carte agli eventuali sviluppi futuri, la tecnologia e il web corrono in soccorso di tutti coloro che desiderano uno strumento conveniente e facile da usare per fare scorta di farmaci da banco . Sono diverse le piattaforme che offrono selezioni di medicinali, eppure è importante affidarsi soltanto a quelle giuste. Una delle più interessanti, che vanta certificazioni di qualità, un servizio clienti attento e scrupoloso e prezzi convenienti, è Redcare, azienda che propone decine di offerte a tempo limitato e promozioni appositamente dedicate agli iscritti. Redcare nasce con l'obiettivo di aiutare le persone a prendersi più facilmente cura di sé e dei propri cari, animali da compagnia inclusi (non manca un ampio assortimento di prodotti e alimenti dedicato agli amici a quattro zampe). Grazie a una logistica rinnovata, l'azienda è riuscita a migliorare il sistema di consegna e a garantire un taglio delle emissioni di CO2 del 28,6%. Inoltre, ad attirare l'attenzione di un pubblico in costante aumento hanno contribuito anche la nascita del programma RedPoints e lo sviluppo di un'app dedicata. Grazie a questi due strumenti, ogni iscritto potrà beneficiare di una lunga serie di vantaggi, tra cui sconti e regali.

L'AI per far fronte alle incertezze



La tecnologia che sta facendo passi da gigante e il timore di dover affrontare periodi complicati come quello appena trascorso, hanno indotto un team di ricercatori a creare un sistema di previsione della domanda basato sul comportamento dei consumatori. Oggi più che mai, alle aziende occorrono modelli efficienti di forecasting per effettuare previsioni della domanda in funzione dei mutamenti economici e sociali in corso, ma anche per evitare danni economici dovuti alla mancata copertura di un determinato prodotto o servizio. Cosa accadrebbe se le case farmaceutiche non riuscissero a coprire la domanda di comuni farmaci da banco durante un picco influenzale particolarmente intenso? In realtà, si tratta di scenari già sperimentati in passato, quando i modelli allora disponibili non erano riusciti a prevedere con sufficiente precisione le fluttuazioni della domanda. Di conseguenza, l'approvvigionamento di medicinali e lo stoccaggio nei magazzini saltarono completamente, lasciando milioni di cittadini scoperti. Per evitare scenari di questo tipo, farà presto il suo debutto una modellizzazione matematica di previsione della domanda che terrà conto di infinite variabili. Oltre alla variabilità del mercato e alla stagionalità delle malattie, per una corretta previsione della domanda serve conoscere a fondo i cambiamenti originati dalle varie patologie nel comportamento sociale, in termini di acquisto e consumo di specifici integratori e farmaci.