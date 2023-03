ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA GUÉRISON DE L'AVEUGLE-NÉ

"Autrefois, vous étiez ténèbres; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière; conduisez-vous comme des enfants de lumière". Osons reconnaître notre cécité. Jésus est avec nous et agit pour nous. Il nous demande la collaboration.

1. LA SITUATION DE L'AVEUGLE ET L'ACTION DE JÉSUS.

L'Évangile de ce quatrième dimanche de carême nous présente une situation dramatique d'un aveugle-né abandonné à lui-même. Il n'est pas connu par son nom. Iil est un mendiant. Les disciples de Jésus l'observent et font de la casuistique spéculative, pour savoir si cette cécité est une conséquence de ses péchés ou de ses parents.

Jésus ne s'attarde pas à des questions inutiles, mais agit en faveur de l'aveugle en lui rendant la vue. Ce qui est important dans ce signe, c'est que Jésus invite l'aveugle à collaborer pour sa guérison. Dieu fait ce qui est impossible pour nous, tout en nous demandant de mettre en jeu ce dont nous sommes capables. Il prend des moyens insolites, étranges à notre raison, comme la boue mélangée avec sa salive pour guérir les yeux de l'aveugle. Il lui demande simplement d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Par un simple acte d'obéissance, il a retrouvé la vue. S'il n'avait pas obéi, il aurait demeuré dans ses ténèbres.

2. LA FOI ET SES CONSÉQUENCES.

La guérison des yeux est un signe de la libération de la cécité intérieure.

L'aveugle guéri fait un progrès dans la connaissance de celui qui l'a purifié. Dans un premier temps, Jésus est un homme. "L'homme qu'on appelle Jésus ". En deuxième lieu, l'aveugle dit que cet homme est un prophète. Enfin, Jésus est Seigneur. L'aveugle guéri est un homme honnête, courageux, qui ne se laisse pas intimidé par les ennemis de Jésus. Il leur répond sans peur: "Mais il y a une chose que je sais: j'étais aveugle, et à présent je vois".

Pour lui, Jésus c'est un homme de Dieu.



C'est à ce moment que Jésus vient à son aide en se révélant qu'il est Dieu. Dans les autres religions, on admet que Jésus est un sage, un prophète, mais on n'arrive pas à cette dernière étape que Jésus-Christ est Seigneur.

Même dans son Eglise, peut-être nous restons au second niveau en réduisant Jésus à ses miracles.

Cette parole d'aujourd'hui qui a un sens catéchuménal nous provoque. Qui est Jésus pour moi, pour toi prêtre, évêque, théologien? Qui est Jésus pour toi religieux, religieuse qui passe des heures à nommer le nom de Jésus dans ta prière? Qui est Jésus pour toi qui passe des heures dans les bibliothèques universitaires écrivant une thèse de doctorat sur Jésus? Le cardinal Henry Newman nous conseille d'être à l'école de la science des saints (scientia sanctorum), la science de l'humilité, afin de confesser comme l'aveugle guéri, que Jésus est Seigneur.

3. LE MONDE A BESOIN DE LA GUÉRISON DE SA CÉCITÉ.

L'épisode de l'aveugle de naissance peut s'appliquer à un peuple, à une nation, au monde dans son ensemble qui veut vivre à son dépend. Les apparences de la richesse, de la science, de la technologie ne cessent de nous embrouiller et de nous éblouir jusqu'à perdre la vue de l'essentiel. Qui n'est pas témoin que notre monde est en désarois, désemparé, désenchanté, devenu aveugle? Saint Paul dénonce ceux qui répendent les ténèbres dans le monde en ces paroles toujours actuelles: "Ce que ces gens-là font en cachette on a même honte d'en parler".

Les sciences qui gonflent sont devenues aveugles en face des phénomènes nouveaux, saturés de sens. Il y a trois ans, l'humanité était angoissée par la pandémie du Covid-19 dont la science ne nous a pas éclairés sur ses origines. Les séquelles de nature psychologique, spirituelle qu'elle a produites sont loin d'être cicatrisées.

Il y a plus d'une année, le peuple ukrainien vit dans un cauchemar de guerre, qui au fur des jours, se transforme en une guerre planétaire.

Il y a un mois, le tremblement de terre a ravagé des cités de la Turquie et de la Syrie, causant des dizaines de milliers de morts. Il y a quelques semaines, la mer méditeranée a avalé encore des réfugiés qui fuyaient les ténèbres de leurs pays.

Les ténèbres couvrent le monde. Les projets de paix continuent à essuyer des échecs, car "si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain"(Ps126). La paix humaine sans la paix de Dieu, ne fait qu'attiser la haine et la guerre.

C'est le moment de cesser des spéculation stériles des pharisiens en nous interrogeant et en priant:

Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ces fléaux dont nous sommes témoins et victimes aujourd'hui? N'est-il pas le moment favorable, le vrai Kairos, pour revenir à lui avec un coeur purifié?



La maladie, les calamités naturelles ne sont pas des malédictions divines mais des signes pour notre conversion. Jésus répond à ses disciples:" Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les oeuvres de Dieu se manifestent en lui". Jésus conclut: "Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement: que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles".



4. PRIÈRE POUR LA GUÉRISON.

Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera.

Oh Père riche en miséricorde, toi seul qui fait merveille en guérissant l'aveugle-né par ton Fils Jésus. Viens guérir nos cecités pour que nous te confessions non seulement en paroles, mais aussi dans notre vie que "Tu es Seigneur". Amen.





Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera