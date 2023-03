Almanach de lundi 20 mars saint Herbet et sainte Alexandrine

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 20 – Mercoledì 22 marzo

Roma

Consiglio Episcopale Permanente CEI

Giovedì 23 marzo

Torino – ore 9.00-13.00

Partecipazione all’Inaugurazione dell’Anno giudiziario

del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese

Venerdì 24 marzo

Vescovado – mattino

Udienze

Domenica 26 marzo

Cattedrale ore 10.30

S. Messa per Cresime degli adulti

Martedì 28 marzo

Curia vescovile – ore 15.00

Riunione del Gruppo di lavoro San Bernardo 2023

Mercoledì 29 marzo

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e Adorazione eucaristica

per la Quinta Stazione quaresimale cittadina

Giovedì 30 marzo

Cattedrale – ore 10.00

S. Messa Interforze in preparazione alla Pasqua

Venerdì 31 marzo

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario Maggiore – ore 17.30

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

