DimeCuba, un'azienda di servizi online rivolta ai cubani che vivono all’estero e hanno bisogno di essere più vicini ai loro cari sull’isola

Se vivi all'estero e desideri essere più vicino alle persone più care, basta un semplice gesto come una ricarica telefonica per accorciare le distanze. Aiutare famiglia e amici a Cuba per chi vive all'estero è diventato molto più semplice grazie a DimeCuba, una piattaforma online che offre una serie di servizi per rimanere in contatto con i propri cari rimasti sull’isola. L'azienda ha sviluppato nel corso degli anni un sistema pratico e veloce per aiutare i cubani residenti in diversi paesi del mondo a trasferire beni, denaro, ricariche telefoniche e molto altro ai propri cari anche dall'Italia.

Come ricaricare un cellulare a Cuba dall'estero?

Per ricaricare un cellulare dall'estero DimeCuba offre sulla propria piattaforma una serie di offerte sulle ricariche a Cuba molto vantaggiose. Basta collegarsi alla pagina specifica, inserire il numero su cui effettuare la ricarica e scegliere l'importo. Una volta selezionato l'importo, si può scegliere il metodo di pagamento più conveniente. Dopo che il pagamento sarà andato a buon fine, l'accredito verrà inviato al numero del vostro caro.

Come aiutare i cubani a procurarsi cibo, medicine o altri beni?

Spedire merci a Cuba non è sempre facile. DimeCuba offre un nuovo modo per aiutare i vostri cari nell'isola con un sistema di spedizioni a Cuba rapido e semplice. L'azienda collabora con fornitori sicuri che assicurano spedizioni di qualsiasi genere di bene, anche medicinali, che raggiungano il loro destinatario in modo veloce e sicuro. Per ogni categoria troverete diversi pacchetti a prezzi diversi. Tutto quello che dovrete fare è inserire i dati personali del destinatario per la consegna.

Una volta pagato, i pacchi verranno preparati per la consegna a Cuba

Come noleggiare un'auto a Cuba?

Se siete in procinto di recarvi a Cuba per riabbracciare familiari e amici, o semplicemente per godervi una vacanza, è importante ricordare che la flotta di auto a noleggio cubane è piuttosto limitata e che è quindi essenziale prenotare in anticipo. Prenotando in anticipo su DimeCuba un noleggio auto cuba potrete inoltre usufruire di tariffe vantaggiose, soprattutto se prenotate un'auto per una settimana o più. Per prenotare in anticipo il vostro veicolo su DimeCuba, basta avviare semplicemente una ricerca specificando le date del noleggio, il luogo di ritiro e l'età del conducente principale. A seconda delle vostre esigenze, potrete aggiungere alla vostra prenotazione anche un'assicurazione e vari supplementi. Per ritirare il vostro veicolo a Cuba potrete scegliere tra diverse località, e in particolare la capitale, ma anche le città di Varadero, Santiago de Cuba e Trinidad. Il modo più semplice è quello di optare per un noleggio auto direttamente dall'aeroporto dell'Avana, che riceve la maggior parte dei voli dall'estero.

Come inviare denaro a Cuba in modo semplice e sicuro?

Se desiderate invece inviare denaro a Cuba online, tramite DimeCubalo potrete fare in modo sicuro, rapido e conveniente. Il destinatario potrà farsi trasferire comodamente il denaro sulla sua carta di debito o riceverlo in contanti tramite consegna a domicilio.