Almanach de lundi 16 janvier saint Marcel pape

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 16 gennaio

Pianezza - ore 9.30-16.00

Riunione della Conferenza Episcopale Piemontese

Martedì 17 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 18 gennaio

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per l’unità dei Cristiani

Giovedì 19 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 20 gennaio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Domenica 22 gennaio

Chiesa Collegiata di Sant’Orso - ore 10.00

S. Messa

Lunedì 23 gennaio

Priorato - ore 9.30

Partecipazione incontro formazione del clero

Lunedì 23 - Mercoledì 25 gennaio

Roma

Riunione del Consiglio Episcopale Permanente CEI

Venerdì 27 gennaio

Aosta, Istituto don Bosco - ore 17.00

S. Messa

Venerdì 28 gennaio

ore 9.00-13.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Domenica 29 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Lunedì 30 gennaio

Aosta, Porta Pretoria - ore 8.00

Benedizione della Fiera di Sant’Orso

Chiesa Collegiata dei Santi Pietro e Orso - ore 18.00

S. Messa “degli Artigiani”

LE MESSAGER RICORDA saint Marcel pape

La Chiesa celebra Santi Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto Protomartiri dell’Ordine dei Frati Minori

Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto furono i primi missionari inviati da San Francesco nelle terre dei Saraceni. Giunti nella Spagna, sprezzanti del pericolo, cominciarono a predicare la fede di Cristo nelle Moschee. Condotti dinanzi al Sultano e imprigionati, e poi trasferiti nel Marocco con l’ordine di non predicare più il nome di Cristo, continuarono con estremo coraggio ad annunciare il Vangelo. Per questo furono crudelmente torturati e, infine, decapitati il 16 gennaio 1220 per ordine del principe dei Mori. All’annuncio del glorioso martirio, san Francesco esclamò: “Ora posso dire con sicurezza di avere cinque Frati Minori”. Furono canonizzati dal papa francescano Sisto IV nel 1481.

Il sole sorge alle ore 8,07 e tramonta alle ore 17,12.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con sé stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti”. (Papa Francesco)