Courmayeur: Nuovo sistema sperimentale per regolamentazione viabilità e sosta in Val Ferret

Per motivi tecnici, legati alle condizioni meteo di queste ore, il sistema automatico sperimentale a sbarre per la gestione del pagamento del parcheggio di Planpincieux sarà attivo dalla prossima settimana. Quindi l’accesso alla Val Ferret, fermo restando gli stalli a disposizione, resta gratuito fino a prossimo aggiornamento. L’accesso alla Valle rimane gestito da personale in loco.

L’accesso veicolare e la sosta nella Val Ferret a partire dal 7 dicembre 2022 avvengono attraverso varchi con barriera automatica. Questo nuovo sistema sperimentale, che sostituisce la precedente gestione effettuata tramite gli addetti delle valli, ha l’obiettivo di definire un accesso alla valle contingentato e limitato agli effettivi stalli di sosta a disposizione, nel pieno rispetto dei luoghi.

Tale nuovo processo si integra con la nuova zona di sosta blu a pagamento in fraz. Planpincieux, che si compone di n. 90 posti a rotazione (zona A) e n. 30 posti in abbonamento (zona B) + n. 3 posti riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità ai sensi dell’art. 188 C.D.S.

L’accesso alla Val Ferret e il controllo avverranno a La Palud, dove sono state posizionate 3 sbarre:

La barriera più a destra, riservata per la salita dei clienti occasionali e accessibile dai possessori di tessera e autorizzati

La barriera centrale riservata agli autorizzati (tessere e Qr-Code) con possibile inversione del senso di marcia, ingresso e uscita.

La barriera a sinistra sempre riservata per l’uscita.

Il pagamento potrà essere eseguito alla cassa automatica posizionata nello slargo a monte del ponte provvisorio sul torrente , oppure direttamente alle sbarre, in questo caso unicamente con carta di credito.

LA PIATTAFORMA PER LA RICHIESTA DEGLI ABBONAMENTI E CARD PER RESIDENTI E CATEGORIE SPECIALI courmayeur.sis.city

PER ULTERIORI INFORMAZIONI è attivo il seguente contatto telefonico: +39 334 817 0401

In allegato è scaricabile il VADEMECUM ESPLICATIVO E RIASSUNTIVO per le modalità di richiesta e rilascio dei titoli (Abbonamenti, Card, Qr-Code)

DISPOSIZIONI E CATEGORIE PER ACCESSO VEICOLARE E SOSTA (COME DA AGGIORNAMENTO ORDINANZA N.5361 del 07/12/2022)

1) A partire dalle ore 08:00 e fino alle ore 18:00 dei giorni 07-08-09 dicembre 2022 è attiva la regolamentazione della viabilità sulla Strada della Val Ferret, fino a saturazione degli stalli di sosta del piazzale di Planpincieux.

Ad esaurimento degli stalli di sosta del piazzale di Planpincieux disponibili, il transito veicolare verrà interrotto in località La Palud – intersezione SS 26 Dir.

Sono esclusi dal suddetto divieto di cui sopra:

A. Gli autobus del servizio pubblico;

B. I residenti ed i proprietari di fabbricati in Val Ferret, nonché gli autorizzati da parte dell’amministrazione comunale (muniti di contrassegno in corso di validità rilasciato dal Comune di Courmayeur);

C. I titolari ed i dipendenti delle attività di albergo, ristorante, bar e noleggio sci aventi sede in Val Ferret;

D. I veicoli adibiti al trasporto delle persone alloggiate negli alberghi di Courmayeur (autorizzati alla sola circolazione e non alla sosta);

E. Le persone alloggiate negli alberghi della Val Ferret (gli albergatori dovranno trasmettere agli addetti al posto di controllo situato presso lo chalet della sbarra di La Palud, gli elenchi delle persone alloggiate e le relative targhe dei veicoli);

F. I veicoli dei fornitori di generi alimentari, di combustibili e dei servizi di manutenzione vari;

G. I veicoli al servizio di persone invalide, muniti del contrassegno di cui all’art. 188 del Codice della Strada;

H. I Taxi e Noleggio con Conducente, in servizio;

I. I veicoli di Soccorso, di Polizia e dei Vigili del Fuoco;

J. I veicoli dei maestri di sci nordico in servizio, delle guide alpine in servizio, delle scuole di sci dei comuni della Valle d’Aosta e del Centro Sportivo Esercito in servizio;

K. I veicoli delle persone prenotate presso i pubblici esercizi della località Planpincieux, limitatamente al numero di posti auto privati disponibili;

L. I veicoli di servizio del Comune di Courmayeur e dell’impresa addetta allo sgombero della neve in Val Ferret.

Gli autorizzati di cui al punto K), potranno richiedere il permesso di transito presso il posto di controllo situato in località La Palud, all’ingresso della Val Ferret, dalle ore 11,00 e fino alle ore 14.00.I permessi saranno concessi fino ad esaurimento, non potranno essere riutilizzati fino al giorno successivo.I veicoli autorizzati dovranno sostare nei parcheggi privati dei pubblici esercizi.

2) la sosta a pagamento dal giorno 10 dicembre 2022 fino al giorno 01 maggio 2023, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, secondo le tariffe approvate dal Consiglio Comunale.

3) Dal 10 dicembre 2022 al 01 maggio 2023 l’accesso e l’uscita dalla Val Ferret avvengono attraverso varchi con sbarra automatica – varco A e varco B -, al fine di garantire il regolare pagamento della sosta e un ordinato flusso e sosta dei veicoli nella Val Ferret;

4) Al di fuori delle aree di parcheggio, è confermato il divieto di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00, con la sanzione accessoria della rimozione del veicolo lasciato in sosta irregolare.

5) La seguente regolamentazione della viabilità:

Ingresso dal varco A è riservato ai possessori di apposita tessera di prossimità (CARD) o sistema similare rilasciata da Personale SIS (in seguito ad inoltro dei documenti su piattaforma MUVIN al seguente link: courmayeur.sis.city), per:

a) Proprietari di immobili in numero pari ai posti auto posseduti e utilizzabili (autodichiarazione, soggetta a possibili controlli). Il numero di titoli è pari al numero di stalli privati in possesso del titolare

b) Forze dell’ordine, mezzi di soccorso vari, automezzi servizi pubblici (raccolta nettezza urbana, etc.). La gestione viene fatta tramite rilascio QR-Code con durata stagionale.

c) Possessori di abbonamenti per la stagione invernale, per un massimo di 30 posti (fuori dalle aree destinate ai posti a rotazione), riservati ai possessori di immobili a Planpincieux senza posto auto privato, agli esercenti con attività lungo la pista di fondo e agli alberghi non in possesso di un posto auto ogni camera. Ad ogni avente diritto potrà essere rilasciata una sola Card per unità abitativa, attività commerciale o camera in albergo (al netto degli stalli di proprietà). Qualora non si raggiunga il totale dei posti a disposizione, potranno essere erogate delle Card supplementari alle attività commerciali e a seguire ai possessori di immobili dal Meyencet verso il fondo valle.

d) Fornitori e appaltatori abituali, taxisti, conducenti NCC, ecc. Ingresso con ticket. In alternativa, l’interessato può chiedere il rilascio della card. La sosta non motivata da ragioni di appalto, fornitura o servizio, sarà sanzionata;

e) Le attività commerciali che hanno posti auto privati (Miravalle, Bar Lo Brenlo, Ristorante La Clozte e albergo Belvedere), previa presentazione autodichiarazione. I possessori di tali card non sono autorizzati a parcheggiare nei parcheggi a rotazione, né in quelli riservati agli abbonati, ma solo nei posti privati. Per i clienti di tali attività, è prevista, anche attivazione di un sistema “QR-code lite” con invio di un determinato numero di QR-code (pari al numero di posti disponibili al netto di quelli destinati a titolari o dipendenti) ad ogni attività. I QR-code in questione avranno validità giornaliera e saranno inviati in automatico ogni giorno via email (per gli hotel verranno forniti giornalmente due distinti QR-Code, uno valido in ingresso ed uno in uscita, per ogni stallo al netto di quelli destinati a titolari o dipendenti). Tali QR-code permetteranno al Cliente di recarsi all’Hotel per ritirare la Card nella disponibilità della struttura. La sosta fuori dagli spazi privati sarà sanzionata;

f) Possessori di abbonamento stagionale giorni feriali (escluso sabato e domenica e festivi) senza posto garantito, riservato a residenti e lavoratori dell’Unité Valdigne Mont Blanc con esclusione dei periodi dal 26/12/2022 al 6/1/2023 – dal 20 al 24 febbraio 2023 – dal 7 al 11 aprile 2023.

g) Possessori di tesserino disabilità, previa registrazione sulla piattaforma, ai quali verrà rilasciato un QR-code valido per tutta la stagione (senza parcheggio garantito) con le modalità di pagamento previste per le altre categorie di utenti; in caso di saturazione dei parcheggi ad essi riservati potranno sostare gratuitamente in un posto auto della zona A (parcheggio a rotazione);

h) I proprietari di immobili nella località Meyen potranno richiedere la Card stagionale con possibilità di sosta nell’area, senza posto garantito, di fronte all’imbocco della strada della Montita segnalata da apposito cartello. La sosta fuori dagli spazi sarà sanzionata.

l’ingresso dal varco più a destra (occasionali) è previsto per i fruitori del parcheggio pubblico, con semaforo verde/rosso in base alla disponibilità di posti

i possessori di Card potranno utilizzare entrambi i varchi.

6) È fatto espresso divieto di:

• parcheggiare veicoli diversi da quelli adibiti al trasporto di persone, omologati autovetture, autocarri, o promiscui, con posti non superiori a nove, compreso quello del conducente, con portata a pieno carico non superiore a 3,5 t;

• parcheggiare veicoli a due ruote;

• effettuare rifornimenti di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo ed in generale qualsiasi operazione di manutenzione del veicolo;

• dormire all'interno dell'auto, o in ogni modo soggiornarvi;

• parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi, o affetti da altri difetti suscettibili di recare danno al parcheggio;

• parcheggiare veicoli sprovvisti della targa regolamentare;

• sostare con il veicolo lungo le corsie di scorrimento, sulle rampe, sulle piazzole d'arrivo, o comunque al di fuori dei posti auto;

• tenere sostanze infiammabili, o esplosive, o comunque pericolose, nel veicolo, fatta eccezione per i normali carburanti contenuti nel serbatoio fisso.

7) L’accesso veicolare alla Val Ferret, esclusi i possessori di CARD, sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

8) Il rilascio QrCode ai facenti parti del gruppo b) di cui al punto 4 sarà a titolo gratuito.

9) Gli utenti del gruppo d) di cui al punto 4 hanno la facoltà di registrarsi come attività e richiedere l’emissione di una Card che consente loro di passare nella porta A e quindi avere sempre l’accesso oppure optare per l’accesso dalla porta B, gratuito se l’uscita avviene entro i 60 minuti, con il rischio, però, di non poter salire con il parcheggio al completo.

10) I Ticket e la Card dovranno essere esposti sul cruscotto, durante la sosta.

11) Gli utenti del gruppo g) di cui al punto 4 dovranno esporre sul cruscotto il Ticket e il tagliando portatori di disabilità;

12) I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti nei termini di Legge. In particolare, chiunque non ottemperi ad utilizzare il parcheggio dichiarato, o non esponga i titoli abilitativi (Ticket, Card, Autorizzazioni) sul cruscotto del veicolo per potere permettere un facile riconoscimento e controllo, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 7 e 157 del Codice della Strada.

---------------------------------------------------------------------------------------------

LE TARIFFE PER LA SOSTA, ABBONAMENTI, CARD E QR CODE

Sosta a pagamento del parcheggio pubblico a rotazione dal giorno 10 dicembre 2022 fino al giorno 01 maggio 2023, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, secondo le tariffe approvate dal Consiglio Comunale.

o Gratuito la prima ora per consentire carico e scarico di materiali e brevi sopralluoghi.

o € 10,00 dal 61 minuto fino ad un massimo di 4 ore

o Oltre la 4 ore € 2,50 all’ora

o € 20,00 tariffa giornata intera

o Abbonamento stagionale giorni feriali (escluso sabato e domenica), senza posto garantito, riservato residenti e lavoratori dell’Unité Valdigne Mont Blanc con esclusione dei periodi dal 26/12/2022 al 6/1/2023 – dal 20 al 24 febbraio 2023 – dal 7 al 11 aprile 2023 al costo di € 100,00

o Abbonamenti - riservato gruppo c) € 200,00 con rilascio di una card (i possessori hanno zone riservate a loro esterne al parcheggio a rotazione

o Rilascio Card € 15,00 per ogni card rilasciata quale rimborso spese pratica amministrativa. Il rilascio dei Qr-Code facenti parti del gruppo b) sopra citato sarà a titolo gratuito.

Gli utenti del gruppo d) hanno la facoltà di registrarsi come attività e richiedere l’emissione di un card che consente loro di passare nel varco centrale e quindi avere sempre l’accesso (€ 15,00) oppure optare per l’accesso del varco di destra, gratuito se l’uscita avviene entro i 60 minuti, con il rischio, però, di non poter salire con il parcheggio al completo.