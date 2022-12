Concorso Modon d’or 2022: ecco i vincitori

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali, dopo l’ultima seduta di assaggio da parte della Giuria di eccellenza, tenutasi ieri alla Maison Bertolin di Arnad, comunica i nomi dei vincitori dei 3 Modon d’Or e delle 7 Médailles d’Or del Concorso Modon d’or 2022 per la migliore Fontina DOP di alpeggio.

I 3 premi Modon d’Or sono assegnati a (in ordine alfabetico):

BRUNET E LAVY S.S.

Alpeggio Morgnoz – Sarre – fascera 186

FRÈRES BÉTHAZ S.S. AGRICOLA di FRACHEY ROSELLA

Alpeggio Vieille – Valgrisenche – fascera 124

SOCIETÀ AGRICOLA FRÈRES PINET S.S.

Alpeggio Chatellard – Torgnon – fascera 279

Le 7 Médailles d’Or vanno a (in ordine alfabetico):

AZIENDA AGRICOLA LES CRETES di FAVRE RINO & C S.S.

Alpeggio Larveusse – Doues – fascera 252

CHATELAIR S.S. AGRICOLA

Alpeggio Les Moffes – Doues – fascera 251

LA VIGNETTAZ DI CHABLOZ FULVIO & C S.S.

Alpeggio Plan de l'Eyve – Gressan – fascera 119

PAPA GIOVANNA

Alpeggio Leytanaz – Saint-Nicolas – fascera 376

SOCIETÀ AGRICOLA FRÈRES DIÉMOZ S.S.

Alpeggio La Baou - Saint-Rhémy-en-Bosses – fascera 35

VIAL RONNY

Alpeggio Pierrey – Nus – fascera 94

VOLGET S.S. AGRICOLA

Alpeggio Flassin – Saint-Oyen – fascera 207

La premiazione si svolgerà venerdì 2 dicembre nella Grandze del Castello di Aymavilles, alla presenza dell’Assessore Davide Sapinet e dei presidenti degli enti che hanno collaborato all’iniziativa: Mauro Trèves per il Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina, Andrea Barmaz per la Cooperativa Produttori Latte e Fontina e Roberto Sapia per la Chambre valdôtaine des entreprises et activités libérales. Saranno inoltre presenti il giornalista Paolo Massobrio, presidente della Giuria di eccellenza, e i componenti delle 3 Giurie che hanno selezionato le Fontine in Concorso.

Ai 3 vincitori del Modon d’or sarà assegnato un incentivo di 1.000 euro, mentre per le 7 Médailles d’or l’incentivo è di 700 euro.

Dai primi giorni di dicembre, sarà possibile acquistare o degustare le forme vincitrici del Concorso Modon d’or 2022 presso esercizi, alberghi e ristoranti della regione o comperarle su alcuni siti di e-commerce. Ecco dove:

Negozi :

FROMAGERIE HAUT VAL D'AYAS <wbr></wbr> Brusson <wbr></wbr> <wbr></wbr>

LA MAISON DES GOURMANDS <wbr></wbr> Valtournenche <wbr></wbr>

LA BOTTEGACCIA <wbr></wbr> Aosta <wbr></wbr>

MACELLERIA BERTHOD <wbr></wbr> Valtournenche <wbr></wbr>

HIBOU PRODOTTI VALDOSTANI Rhêmes-Notre-Dame <wbr></wbr>

SUPER CRAI <wbr></wbr> <wbr></wbr> Arvier <wbr></wbr>

PRODOTTI TIPICI VALDOSTANI Antey-Saint-André

COFRUITS Saint-Pierre

CERVINIA - GOURMET Cervinia - Valtournenche <wbr></wbr>

LA MAISON DU GOÛT <wbr></wbr> Cogne <wbr></wbr> <wbr></wbr>

IL GHIOTTONE <wbr></wbr> Saint-Vincent <wbr></wbr>

LA CROTTA DI FROMADZO <wbr></wbr> Valpelline <wbr></wbr> <wbr></wbr>

MAISON BERTOLIN - SCRIGNO DEI SAPORI Arnad <wbr></wbr> <wbr></wbr>

E-commerce : <wbr></wbr> <wbr></wbr> <wbr></wbr> <wbr></wbr>

HIBOU PRODOTTI VALDOSTANI www.hibou-prodottivaldostani.<wbr></wbr>it

NOSTRE MONTAGNE <wbr></wbr> www.prodottitipicivalledaosta.<wbr></wbr>it

AMORLAND <wbr></wbr> <wbr></wbr> www.amorland.it <wbr></wbr> <wbr></wbr>

IL GHIOTTONE <wbr></wbr> <wbr></wbr> www.ilghiottonevda.it <wbr></wbr>

CONCA DI BY <wbr></wbr> https://alvearechedicesi.it/<wbr></wbr>it-IT/producers/36813 <wbr></wbr>

Ristoranti e alberghi:

FERNANDELL BRASSERIE RACLETTE <wbr></wbr> Pré-Saint-Didier <wbr></wbr>

HOTEL MAISON SAINT JEAN - RISTORANTE ARIA Courmayeur

PAOLO GRIFFA AL CAFFE' NAZIONALE Aosta

LA ROSA BIANCA RISTORANTE OSTERIA Saint-Vincent

MONT AVIC RESORT & WELLNESS <wbr></wbr> <wbr></wbr> Champdepraz

HOSTELLERIE DU PARADIS Valsavarenche

LA BOTTEGACCIA Aosta <wbr></wbr>

HOTEL CHALET SVIZZERO Courmayeur

RISTORANTE LOU RESSIGNON Cogne <wbr></wbr>

RISTORANTE LOU TCHAPPE' Cogne <wbr></wbr>

LA MAISON DU GOUT CAFE' Cogne <wbr></wbr>

HOTEL E RISTORANTE LES GRANGES La Thuile <wbr></wbr>

RISTORANTE PETIT BIJOU Saint-Vincent <wbr></wbr>

RISTORANTE LA MARMOTTA Gressoney-Saint-Jean <wbr></wbr>

ST ANDRE' CAFE' RESTAURANT Antey-Saint-André