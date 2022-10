Gli animali della Cracking Art hanno invaso il Forte di Bard

Chiocciole, lupi, coccodrilli, uccelli... gli animali della Cracking Art hanno invaso gli spazi del Forte di Bard.

Inaugurata mercoledì 27 0ttobre la mostra Regen'Art promossa in collaborazione con Cogne Acciai Speciali SpA, che sarà visitabile sino al 19 marzo 2023. Aperta tutti i giorni nel lungo ponte del 1° Novembre.





Per coinvolgere più da vicino le famiglie e i più piccoli, il Forte di Bard proporrà domenica 30 ottobre 2022, in occasione del primo week end di apertura dell’allestimento, un’attività didattica che tra enigmi ed indovinelli li condurrà alla scoperta dei colorati animali che popoleranno la fortezza.





Nasce dalla condivisione dell’importanza di dare nuova vita e nuova essenza alla materia il progetto espositivo Regen’Art, ideato e strutturato da due realtà che, in maniera differente, contribuiscono a portare la Valle d’Aosta nel mondo: il Forte di Bard e la Cogne Acciai Speciali. Un progetto che per l’azienda trova radici nella propria esperienza di economia circolare: gli acciai speciali e leghe nichel nascono infatti dal ‘’rottame’’ che, passando attraverso il flusso produttivo industriale della Cogne, trova nuova vita e nuova forma.





Un cammino intrapreso già dal 1993 anche dal movimento artistico della Cracking Art. La materia in questo caso è la plastica, ma il processo è lo stesso: da materiale rigenerato nascono figure nuove. Animali, che diventano arte. Cracking Art e Cogne Acciai Speciali si sono quindi “riconosciuti” come attori di uno stesso scenario e insieme hanno voluto intraprendere un percorso artistico dedicato e destinato alla sostenibilità lungo il quale è stato naturale incontrare e coinvolgere un significativo protagonista e testimone delle tematiche ambientali, il Forte di Bard.





Come evidenzia il collettivo artistico di Cracking Art: la filosofia di

rigenerare la plastica significa sottrarla alla distruzione tossica e devastante per l’ambiente donandole nuova vita, farne delle opere d’arte significa

comunicare attraverso un linguaggio estetico innovativo, esprimendo una particolare sensibilità nei confronti della natura.





Il progetto Regen’Art è stato strutturato in contemporanea su due sedi che saranno popolate da decine di colorati animali realizzati in plastica riciclata dal 27 ottobre 2022 al 19 marzo 2023 nei suggestivi spazi del

Forte di Bard e, dal 27 ottobre 2022 al 27 aprile 2023, all’interno dello stabilimento della Cogne Acciai Speciali.

L’azienda per permettere al pubblico di vedere gli straordinari animali giganti e colorati organizzerà sei visite speciali dedicate: il 2 novembre e il 2 dicembre 2022, il 19 gennaio, il 2 febbraio, i 2 marzo e il 4 aprile 2023 (con prenotazione obbligatoria sul sito www.cogne.com).





Al Forte di Bard la mostra sarà allestita negli spazi esterni ed accessibile con il biglietto di ingresso alla fortezza (info www.fortedibard.it).





“Per Cogne Acciai Speciali il progetto ricopre una duplice finalità - dichiara l’Amministratore delegato Eugenio Marzorati -. Da un lato rientra nelle attività che da oltre un anno l’azienda sta portando avanti per migliorare la conoscenza del proprio processo produttivo e della propria realtà economica e sociale nei confronti della comunità locale. Ma allo stesso tempo l'esposizione all'interno dello stabilimento vuole essere un omaggio alla “comunità Cogne”, ovvero a quella realtà fatta in primis dai dipendenti e da tutti coloro che a vario titolo ogni giorno entrano nell''area produttiva di Aosta.

Non a casa il tema scelto e gli oggetti posti ad interpretarlo ruota attorno al concetto dell'economia circolare e della rigenerazione o meglio del recupero della materia. Un tema legato alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente e delle future generazioni. Concetti questi che sono prioritari per Cogne acciai speciali”





“Abbiamo subito accolto con favore la proposta di collaborazione della Cogne Acciai Speciali per dare vita a questo progetto che rafforza una volta di più, in chiave artistica, il messaggio sull’importanza del riciclo e della tutela dell’ambiente che vede impegnato da anni il Forte di Bard su più fronti – dichiara la Presidente dell’Associazione Forte di Bard, Ornella Badery -. I leggendari animali di Cracking Art invaderanno il complesso del Forte di Bard per condurre i visitatori in un inusuale percorso di visita. Un viaggio tra storia, arte, cultura e natura con lo sguardo aumentato della fantasia!”





“L’invasione pacifica di un prestigioso contesto industriale come Cogne Acciai Speciali ed una memoria storica come il forte di Bard ci permette di divulgare la nostra arte che nella sua temporaneità diventa immortale nella memoria delle persone - dichiara Paolo Bettinardi, amministratore delegato di Cracking Art -. Cogne Acciai Speciali ed il Forte di Bard hanno messo a disposizione due luoghi in cui far vivere le nostre fiabe contemporanee. Sono sicuro che rigenereranno anche lo spirito di tutti i partecipanti.”





