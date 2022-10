Almanach vendredi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 7 ottobre

Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville - ore 20.45

1° incontro della rassegna "Testimoni dell'essenziale"

Charles de Foucauld a cura di Mons. Giuseppe Anfossi

Sabato 8 ottobre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin in Aosta - ore 15.00

S. Cresime

Domenica 9 ottobre

Chiesa parrocchiale di Pré-Saint-Didier - ore 10.30

S. Cresime per le parrocchie di Pré-Saint-Didier e La Thuile

Seminario - ore 17.00

Mandato catechistico

Lunedì 10 ottobre

Torino, Palazzo Reale - mattino e pomeriggio

Partecipazione alla giornata nazionale 2022

Ufficio nazionale beni culturali ecclesiastici e edilizia di culto

Priorato di Saint-Pierre - ore 20.30

Incontro Zona 1 dedicato alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Martedì 11 ottobre

Vescovado e Seminario - ore 16.00

Incontro con i Sindaci della Valle d'Aosta

Mercoledì 12 ottobre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

S. Messa per il 20° Anniversario di Fondazione

Curia Vescovile - ore 18.00

Riunione gruppo di lavoro "San Bernardo 2023"

Giovedì 13 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Oratorio di Saint-Vincent - ore 20.30

Incontro Zona 4 dedicato alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Venerdì 14 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville - ore 20.45

2° incontro della rassegna "Testimoni dell'essenziale"

Madre Rosetta Marchese a cura di Sr Francesca Caggiano fma

