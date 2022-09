Elezioni: Centro destra e La Renaissance uniti agli autonomisti sotto l’ombrello dell’ indipendenza valdostana

''In un momento di grossa crisi come questo abbiamo evitato di accrescere la confusione politica quando serve chiarezza; ma continueremo le nostre battaglie per zona franca e l’autodeterminazione del popolo valdostano” Christian Sarteur leader degli indipendentisti valdostani spiega così la posizione assunta in occasione delle elezioni per l’elezione dei due rappresentanti della Valle d’Aosta nel Parlamento Italiano.

E se le firme valgono ancora qualcosa allora Pays d'Aoste Souverain ha già vinto le sue elezioni, visto che il suo manifesto elettorale dal taglio autenticamente autonomista e indipendentista è stato sottoscritto, oltre che dai candidati della lista Valle d’Aosta di Franco Manes e Patrik Vesan, è stato sottoscritto dalla coalizione di centro destra con Nicoletta Spelgatti e Emily Rini, e da Giovanni Gilardini leadre di La Renaissance.

La mossa di Pays conferma di fatto il principio ni droite ni gauche, uno dei capisaldi dell'Uv. Tanto che nella conferenza stampa di presentazione del documento Christian Sarteur, ha sottolineato che i candidati che lo hanno sottoscritto, una volta eletti, si impegnano a portare a Roma queste tematiche. Ma è credibile che il centro destra a Roma sventoli la bandiera delle rivendicazioni di Pay d’Aoste Souverain.E allora perchè non è stata trovata l'unità su due candidati condivisi per rappresentare la Valle d'Aosta a Roma?

Da quanto dello da Sarteur, Augusto Rolladin ha fatto sapere di condividere tutto, ma di non sottoscrivere il documento in quanto in consiglio regionale non si tratta mai queste questioni.