Il nucleo Unix e le impostazioni per la sicurezza integrata di Apple forniscono una protezione superiore rispetto ad altri dispositivi. Questo innovativo sistema difensivo è un valore aggiunto che non garantisce la totale e completa immunità del pc. Purtroppo, anche i Mac possono infettarsi con dei comportamenti imprudenti e avventati. Gli attacchi informatici evolvono e coinvolgono sempre più computer.

Quando il pc viene viene infettato da un malware si possono adottare diverse strategie per risolvere il problema. Prima di intraprendere qualsiasi intervento si devono individuare prima i segnali e i sintomi di un eventuale attacco. Per semplificare questo processo si utilizzano degli appositi programmi che seguono una scansione antivirus sul Mac.

Questi strumenti scovano l’eventuale malware automaticamente e senza il contributo di un esperto informatico. Tutti possono utilizzare questi software e in questo articolo sopriremo come eseguire una scansione antivirus su Mac.

Per scovare tutti i sintomi e le avvisaglie di un malware si possono adottare due strategie differenti. Il primo approccio prevede il controllo manuale, mentre il metodo alternativo sfrutta la tecnologia per rintracciare eventuali problemi informatici. Analizzare l’intero sistema alla ricerca di malware è la soluzione più efficace e opportuna.

Per svolgere questo compito si utilizzano degli strumenti per la scansione antivirus che esaminano il Mac alla ricerca di adware, worm, ransomware e spyware. Questi software quando rilevano la presenza di un malware propongono immediatamente la rimozione della minaccia sopraggiunta. Il monitoraggio è un processo automatico che analizza il sistema in tempo reale senza il supporto di un professionista o di un esperto.

Quando il virus viene rilevato il programma di scansione pianifica anche l’eliminazione della minaccia informatica. Tra le principali fonti di malware da controllare ci sono le applicazioni che vengono scaricate quotidianamente per numerose attività.

Questi programmi memorizzano dei file che contengono molto spesso dei virus che rallentano o invalidano il funzionamento del pc. Gli strumenti che scansionano il computer riconoscono i virus perché possiedono un database ricco e sempre aggiornato.

Quando vengono integrati nel sistema svolgono il loro compito in modalità default e senza nessuna autorizzazione. L’attivazione automatica fornisce una maggiore tutela contro qualsiasi pericolo derivante dalla navigazione online, dal download e dall’apertura di mail sospette. Anche il monitoraggio delle attività rileva la presenza di virus perché esegue il tracciamento dei processi automatici.

L’analisi degli elementi che consumano più energia del necessario rappresentano un indizio per gli utenti a caccia di malware. Il controllo manuale può fornire un valido supporto, ma i programmi concepiti per svolgere questo scopo offrono maggiori garanzie.

Quando il pc si comporta in modo anomalo, entra in blocco o si riavvia all’improvviso senza nessun avviso è sopraggiunto chiaramente un problema. Un virus, generalmente, provoca un calo diffuso delle prestazioni. Un altro segnale piuttosto evidente della comparsa di un malware è il cambiamento non autorizzato della pagina principale del browser di riferimento.

Queste avvisaglie sono accompagnate da avvisi che spesso vengono erroneamente trascurati. Le notifiche spesso vengono seguite da un rallentamento improvviso dovuto al consumo eccessivo delle risorse della CPU. Un altro segnale inequivocabile è la comparsa degli annunci pop-up che si manifestano come estensioni in background del browser.