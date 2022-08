Strumenti finanziari: sempre più italiani aprono conti correnti online

Con il progresso tecnologico negli ultimi anni si è registrato un aumento di conti correnti online i quali consentono ai correntisti di poter consultare il proprio conto comodamente da casa e soprattutto in qualsiasi momento, visto che si tratta di un servizio attivo 24 ore su 24. Non è un caso, infatti, che specialmente le giovani generazioni, le quali sono più inclini ad usare la presente tecnologia, prediligono il suddetto conto online anche per ottimizzare la propria giornata.

Naturalmente, oggi giorno molti hanno numerose incombenze lavorative o familiari e, di conseguenza, poco tempo a disposizione; pertanto, i suddetti servizi sono perfetti a soddisfare le loro esigenze in quanto consentono, per giunta, di evitare inutili file agli sportelli traendo un notevole vantaggio e risparmiando sia tempo che energia.



Infine, è bene precisare che chi è interessato a saperne di più e non ha ancora un conto corrente ha l’opportunità di ricevere informazioni e delucidazioni affidandosi ad esperti del settore per capire nel dettaglio come si apre un conto in banca, prestando attenzione ai requisiti richiesti e alle procedure da seguire.

I vantaggi del conto corrente online

Da quanto è stato esposto sino ad ora si possono desumere alcuni benefici di cui possono godere i correntisti.

Infatti, il conto corrente online risulta molto utile per le imprese e per i liberi professionisti con partita Iva in quanto, grazie ai conti aziendali, questi ultimi possono monitorare l’andamento creditizio della propria attività consultando le entrate, le uscite ed eventuali finanziamenti contratti con le stesse banche.



Tra l’altro, come è stato precedentemente accennato, le persone fisiche e giuridiche non essendo costretti a recarsi fisicamente nelle filiali, oltre a non dover più aspettare il proprio turno nelle infinite code, possono effettuare bonifici, richiedere estratti conti e procedere con i pagamenti direttamente online senza sostenere alcun costo aggiuntivo. Per di più, questo servizio consente ai beneficiari di risparmiare denaro in quanto attraverso le operazioni telematiche gli istituti di credito possono rinunciare ad inviare documenti cartacei che prevedono un costo aggiuntivo. Per avere maggiori informazioni a riguardo, è possibile consultare portali specializzati come, ad esempio, chescelta.it, sito comparatore che permette agli utenti di confrontare le caratteristiche e le funzionalità dei migliori conti correnti disponibili sul mercato.

Privati e aziende: quale conto corrente online scegliere?

Dal portale sopra menzionato gli interessati possono visionare le schede di alcuni conti che sono considerati i più efficienti in circolazione in base a determinati filtri dalle promozioni al bancomat gratis, come anche l’assenza del canone.

Ad esempio, i privati e le aziende hanno un’ampia gamma di scelta in relazione alle caratteristiche e ai vantaggi offerti da questi istituti i quali intendono appagare i bisogni e gli interessi dei potenziali correntisti.



Innanzitutto, nell’elenco del suindicato comparatore sono presenti per le persone fisiche il Conto Corrente Sella Online e il Conto Selfy Mediolanum che prevedono entrambi prelievi dagli ATM a costo zero, rispettivamente, dalla stessa banca e dall’intera zona Euro. Inoltre, Sella prevede il canone gratuito per i primi tre mesi a dispetto di Mediolanum la quale lo consente per i primi dodici mesi e illimitatamente per gli under 30.



Mentre, per gli imprenditori vi sono Conto Corrente Finom, Conte N26 Business e Conto Corrente Qonto. La prima assicura quattro piani tariffari e diverse promozioni, invece la seconda garantisce sia prelievi sia canoni gratuiti. Infine, l’ultimo istituto di pagamento fa sì che le società, le ditte individuali e i liberi professionisti con partita Iva usufruiscano del conto per un mese a costo zero così da poter verificare la sua qualità.