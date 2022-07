ÉVANGILE DE DIMANCHE: JÉSUS DANS NOS MAISONS

L'Évangile de ce dimanche renferme quelques points énigmatiques. Dans cette maison, Jésus y entre seul, alors qu'il est toujours avec ses disciples. Luc nous parle seulement de deux soeurs Marthe et Marie. Étaient-elles orphelines? En plus, l'Évangile ne fait aucune allusion à leur frère Lazzare. Pourquoi la générosité de Marthe est-elle gâchée par son irritation contre sa soeur et contre l'invité d'honneur? L'Évangile nous invite à imiter la simplicité, l'humilité et la disponibilité de Jésus, l'harmonie entre la contemplation et l'action.

1. JÉSUS SE LAISSE INVITÉ.

Le Dieu de Jésus-Christ se révèle avec et à travers les paroles et les gestes humains. Saint Paul dit aux Colossiens:"Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire"!Dans son discours sur la méthode de la mission, Jésus dit à ses disciples: "Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: Paix à cette maison. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert; car l'ouvrier mérite son salaire". En Jésus, sa Parole est vie et sa vie est Parole vivante.

Jésus accepte spontannément l'invitation encore d'une femme du nom de Marthe, sans aucun préjugé. Ce qui est étonnant et digne d'admiration est que Jésus n'est pas pressé. Cette simplicité est une leçon pour notre monde où nous sommes devenus esclaves du temps et de l'agenda toujours chargé. Dans cette maison, Jésus parle, Marie écoute et Marthe fait la cuisine. Cependant, l'initiatrice de l'hospitalité est agitée. Pourquoi cette irritation contre sa soeur?

Sur le plan psychologique, elle pensait être à la hauteur de la situation, mais se rend compte que sa réputation risque d'être compromise. Son échec est imminent, puisqu'elle constate qu'il manque toujours quelque chose pour donner satisfaction à son hôte important. Elle court ici et là, sans rien trouver. Le couvert n'est pas lavé, tout est désordonné. Elle pleure quand Marie exulte de joie en écoutant le Seigneur. Cette situation d'épuisement crée en elle l'angoisse qui engendre à son tour l'agressivité verbale contre sa soeur et contre Jésus. Elle n'a pas compris que c'est Jésus qui est pour elle le vivre et le couvert.

2. DEUX CARACTÈRES OPPOSÉS AU SERVICE DU SEIGNEUR.

Les deux soeurs aiment Jésus d'un coeur sans partage, mais ont des caractères opposés. Selon la caractérologie de Le Senne, Marthe serait classée parmi les nerveux. Dans son emportement, elle ne sait pas encore que c'est Jésus qui leur apporte ce qu'elles ne peuvent pas avoir: la Parole de vie, la Vérité qui libère et la Paix que le monde ne peut pas donner.

Qu'en est-il de Marie? Peut-on l'accuser d'oisiveté selon sa soeur Marthe? La plupart des gens confond la discretion, la culture de l'intériorité de l'inaction. Marie est une femme contemplative. Elle est aux pieds de Jésus et tout son être, son coeur, son âme et sa pensée sont suspendus sur le visage de Jésus. Son écoute profonde, silencieuse lui permet d'intuitionner qu'il y a en cet homme quelque chose qui dépasse son apparence. Pour elle, Jésus est son tout, la raison de son espérance, sa seule part d'héritage. La cuisine pour elle est une chose importante, mais secondaire. En écoutant Jésus, elle comprend que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu (Mt4,4). C'est la contemplation qui donne le sens de l'action et qui permet de maîtriser l'animalité présente dans notre humanité.



3. DU MAXIMUM UTILE À L'UNIQUE NÉCESSAIRE.

La réaction de Jésus n'est pas "aut", "aut"(ou, ou), mais inclusive (avec, avec), intégrale (et, et). Il réconcilie Marthe de sa soeur, en apréciant d'une part son service, mais aussi en corrigeant ses éxagérations. Jésus remarque que Marthe privilégie le maximum utile, en mettant au second plan l'Unique Nécessaire, Dieu présent dans sa maison, qui possède les paroles de la vie éternelle.

La vie authentique unit les deux dons, sans confusion ni mélange. Jésus aime tout le monde d'un amour personnalisé. Il interpelle avec amour Marthe en l'appellant par son nom deux fois:"Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée". Quelle est cette meilleure part?

Saint Augustin répond: Marie qui s'assoie aux pieds du Seigneur (Maria sedens ad pedes domini), en écoutant sa parole (intenta in verbum eius) est libre de toute activité pour contempler la vérité selon la mesure dont cette vie qui passe est capable. Cette tranquillité préfigure déjà celle de la vie éternelle". C'est la raison pour laquelle Jésus répond à Marthe qui se lamente contre sa soeur:"Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée". Saint Augustin nous donne une interprétation allégorique de ces deux soeurs. Selon lui, Marthe et Marie symbolisent l'Église, respectivement dans la vie terrestre caractérisée par l'action et dans la vie éternelle où la seule activité qui reste est la contemplation. Marthe indique quelque chose qui passe, les oeuvres de miséricorde qui ne seront plus nécessaire dans l'éternité, tandis que Marie préfigure l'Église qui, à la fin des temps, pourra s'asseoire aux pieds du Seigneur en contemplant sans interruption la sainte Trinité.

4. PRIÈRE POUR LE DON DE L'HOSPITALITÉ

Ouvre nos yeux Seigneur pour te reconnaître à travers le visage du voyageur fatigué, et suscite en nous l'élan du coeur pour t'accueillir tel que nous sommes.

Accorde-nous le don de l'attention qui a caractérisé notre père dans la foi Abraham, afin que nous te servions sans même te connaître.

Guéris-nous de nos anxiétés afin de te servir et servir le prochain dans la joie du coeur.

Enseigne-nous à écouter ta Parole pour qu'elle guide nos pas au chemin de la vie vers l'éternité, Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera