Almanach de dimanche 17 juillet Bte Charlotte sainte Marcelline

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 19 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 21 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Domenica 24 luglio

Saint-Marcel, Santuario di Plout

ore 10.00 Processione

ore 11.00 S. Messa

ore 14.30 Adorazione eucaristica

Lunedì 25 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Martedì 26 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Mercoledì 27 luglio

Roma - ore 9.00-16.30

Riunione in del Comitato CEI per la valutazione dei progetti

di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Roma - ore 17.30

Incontro con il Presidente dell'Istituto Centrale Sostentamento Clero

Giovedì 28 luglio

Roma - ore 9.00-16.30

Riunione in del Comitato CEI per la valutazione dei progetti

di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Sabato 30 luglio

Santuario di Oropa - ore 15.00

Processione e S. Messa con la Comunità di Fontainemore

Domenica 31 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

LE MESSAGER RICORDA Bte Charlotte sainte Marcelline

La Chiesa celebra Beate 16 Martiri Carmelitane di Compiègne Vergini

Sono le sedici Carmelitane Scalze del monastero dell'Incarnazione di Compiègne (Francia). Appena la rivoluzione francese degenerò nel terrore, si offrirono a Dio come vittime di espiazione per impetrare pace alla Chiesa e al loro Paese. Arrestate e incatenate il 24 giugno 1794, ebbero la forza di comunicare anche agli altri la loro gioia e la loro fede. Condannate a morte per la loro fedeltà alla Chiesa e alla vita consacrata e per la loro devozione verso i sacri Cuori di Gesù e Maria, furono ghigliottinate a Parigi il 17 luglio 1794, mentre cantavano inni e dopo aver rinnovato i voti nelle mani della priora, Teresa di Sant'Agostino. Furono beatificate da San Pio X il 13 maggio 1906.

ll sole sorge alle ore 5,46 e tramonta alle ore 21,14.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con se stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti”. (Papa Francesco)