Aperte le iscrizioni ad Arti e Mercanti di Asti: partecipa come espositore!

Dopo lo stop forzato degli ultimi 2 anni, la CNA di Asti torna ad organizzare ARTI E MERCANTI, rievocazione medievale che da oltre 20 anni chiude il settembre astigiano.

Sabato 24 e domenica 25 settembre, nel borgo che ospitava i bastioni della prima cerchia muraria comunale, le lancette torneranno indietro, a prima della scoperta dell’America, quando Asti era capitale indiscussa dei commerci, nonché fiorente centro finanziario.

Passeggiando all’ombra della Torre Rossa si potranno osservare artigiani al lavoro nelle loro botteghe, mercanti che espongono la loro preziosa mercanzia e osti intenti a preparare gustose pietanze. Di tanto in tanto fanno capolino giullari e menestrelli ed altre attrazioni di cui si dirà meglio nelle prossime settimane.

“Stiamo lavorando affinché l’edizioni del 2022 resti scolpita nel cuore degli astigiani e dei visitatori” afferma Stefania Gagliano, Direttrice della CNA di Asti.

Gli organizzatori puntano ad ospitare 25 stand fra ristorazione e bar, 20 stand dedicati alla vendita di specialità enogastronomiche, 20 stand focalizzati sull’artigianato artistico oltre ad una nutrita presenza di mastri artigiani, che faranno rivivere gli antichi mestieri.

Il regolamento per aderire come espositori nelle 3 categorie (somministrazione, vendita alimenti e vendita oggettistica) è visionabile sul sito dell’associazione , da cui è anche scaricabile la domanda di adesione.

“L’auspicio” dichiara la Presidente Lia Merlone “è che ARTI E MERCANTI rappresenti una boccata di ossigeno per artigiani, commercianti, ristoratori e più in generale per le piccole realtà economiche provate dalla pandemia e tenute in scacco dall’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime”

C’è tempo fino al 15 di luglio per inviare la propria candidatura.