Libri da leggere in spiaggia, appassionanti ma non troppo impegnativi

Si avvicina l’estate che fa rima con vacanze al mare… sai già quali libri portare in valigia e leggere sotto l’ombrellone? Oggi vogliamo svelarti alcuni titoli appassionanti ma non troppo impegnativi, perfetti da leggere quindi durante le vacanze estive. Osservando la classifica dei libri da leggere su libripiuvenduti.it abbiamo ricavato alcuni titoli di libri da leggere in spiaggia perfetti in vista delle vacanze estive.

La casa delle farfalle, Silvia Montemurro

Tra i libri da leggere sotto l’ombrellone troviamo il romanzo di Silvia Montemurro intitolato La casa delle farfalle; la storia racconta di Anita, una trentenne che vive la sua vita in modo tranquillo fino a quando si accorge che qualcosa di profondo le genera uno stato di inquietudine. Un evento tragico sembra rompere la monotonia della sua vita ed ecco che la protagonista inizia un'indagine dentro di sé.

A casa di Jane Austen, Lucy Worsley

Jane Austen è sicuramente una delle autrici che più hanno fatto battere il cuore alle donne amanti del genere romantico e così A casa di Jane Austen di Lucy Worsley vuole far rivivere un po’ la magia del periodo fatto di abiti pomposi, balli, ricevimenti e corteggiamenti come non se ne vedono più. Ma non solo: il libro vuole infatti indagare quella che era la vera vita dell’autrice fatta anche di inciampi e lotte.

Il duca e io, Julia Quinn

Il titolo ti suona familiare? È il romanzo di esordio di Julia Quinn, autrice amatissima che ha avuto il suo successo anche grazie alla produzione Netflix che ha trasformato le sue storie su Bridgerton in una serie di successi. Se la serie TV ti è piaciuta, goditi sotto l’ombrellone la storia piccante tra Daphne e il suo amato duca… non ti stupire però, ci sono un po’ di differenze narrative tra libro e serie TV.

Due sirene in un bicchiere, Federica Brunini

Non è un romanzo novità ma ti assicuriamo emozioni intense se non lo hai mai letto prima. Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini racconta del B&B “Sirene Stanche” in cui gli ospiti possono godere di quattro stanze in una suggestiva isola del Mediterraneo. Per poter soggiornare qui serve una lettera in cui vengono indicate con precisione le proprie motivazioni e solo se superata la fase di selezione allora si potrà godere della meraviglia. La storia racconta di cinque ospiti che vengono accolti da Dana e che insieme si godono la vacanza pronti però a scontrarsi con il passato che bussa alla porta.

Le tartarughe tornano sempre, Enzo Gianmaria Napolillo

Non si tratta di un libro recentissimo eppure è perfetto da leggere durante le vacanze estive; parla di una storia d’amore nata proprio durante l’estate e fa in modo di far capire quanto i legami possano durare nel tempo anche sfidando la distanza. La storia racconta di Giulia e Salvatore due ragazzi che si conoscono molto piccoli e che vengono separati dalla distanza: lui vive sull’isola dove Giulia trascorre le vacanze. La storia, molto attuale, ha come sfondo anche le rotte dei migranti e la voglia di far ragionare su temi importanti come il bisogno di aprire la porta ai sentimenti e alle richieste di aiuto. Le tartarughe tornano sempre di Napolillo è un libro perfetto per l’estate.

Natura Morta, Louise Penny

Nei titoli da leggere in spiaggia non poteva certamente mancare un giallo; natura morta di Louise Penny è il romanzo che racconta le indagini dell’ispettore Armand Gamache. Ambientato nel sud di Montréal, la storia ha come co-protagonista Jane Neal una maestra in pensione trovata morta in una foresta. Arma del delitto? Una freccia.

Il luogo dell’anima, Hanni Munzer

Ultimo libro che vogliamo consigliarti per l’estate si intitola Il Luogo dell’Anima di Hanni Munzer. Con sfondo una Breslavia degli anni ’20 racconta di Laurenz e Annemarie, due giovani innamorati che stanno per sposarsi. Mentre lui sogna una carriera in ambito musicale dovrà cambiare i suoi piani dovendo prendere in mano la situazione familiare dopo un lutto improvviso. Una saga familiare appassionante e travolgente.