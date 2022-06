Sapevate che giugno è il mese del Sacro Cuore di Gesù?

Di Veronica Giacometti

Ogni anno la Chiesa cattolica dedica il mese di giugno al Sacro Cuore di Gesù , in cui viene ricordato e incoraggiato l'amore fedele e incondizionato di Cristo per l'umanità.

La devozione al Cuore di Gesù esiste da quando i primi cristiani meditavano sul costato e sul cuore aperto del Signore. Tuttavia, il 16 giugno 1675, Gesù apparve a una santa per incoraggiare la devozione al suo Sacro Cuore. Quel giorno infatti, come racconta ACI Prensa, il Figlio di Dio apparve in Francia a santa Margherita Maria d'Alacoque, monaca francese dell'Ordine della Visitazione di Santa Maria, e le mostrò il suo Cuore.

Il Cuore di Gesù era circondato da fiamme d'amore, coronato di spine e aveva una ferita aperta da cui sgorgava sangue, da cui ne usciva una croce. "Ecco il Cuore che ha tanto amato gli uomini, e invece dalla maggior parte degli uomini ricevo ingratitudine, irriverenza e disprezzo", disse Gesù alla santa.

Papa Benedetto XVI, come ricorda sempre ACI Prensa, ha affermato che "quando vediamo il Cuore del Signore, dobbiamo guardare al costato trafitto dalla lancia, dove risplende l'inesauribile volontà di salvezza di Dio".

Il Papa emerito ha sottolineato che "non può essere considerato un culto passeggero o devozionale: l'adorazione dell'amore di Dio, che ha trovato la sua espressione storico-devozionale nel simbolo del 'cuore trafitto', resta essenziale per un rapporto vivo con Dio".

"Ecco perché in questo mese noi cattolici siamo chiamati a dimostrare con le nostre opere la devozione al suo Cuore amoroso, come modo per corrispondere al grande amore di Gesù, morto per la nostra salvezza e rimasto nell'Eucaristia per indicarci la via della vita eterna", conclude ACI Prensa.