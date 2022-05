Investimenti finanziari: come trovare opportunità redditizie nonostante l'inflazione?

Da diversi mesi a questa parte l'inflazione si sta rivelando un fattore: i prezzi continuano a salire e gli effetti si fanno sentire sulle tasche dei cittadini, ma anche nelle scelte relative agli investimenti finanziari. Basta fare una piccola rassegna stampa per rendersi conto della situazione; i titoli che si leggono sulle testate giornalistiche in questi giorni sono di questo tipo: “i listini europei chiudono deboli perché preoccupati dall'inflazione”, “l'inflazione non dà tregua alle borse”.

Nel Regno Unito l'indice dei prezzi al consumo ha raggiunto il 9%, superando il record degli ultimi quarant'anni; negli States l'ultimo dato fa riferimento ad un +8,3% su base annua; in Italia la fiammata dei prezzi segna un +6%, con il carrello della spesa che è aumentato del 5,7% nel corso degli ultimi dodici mesi. In un contesto del genere, gli investitori che operano sui mercati finanziari devono stare molto attenti per individuare le opportunità più interessati e redditizie.

Come avvicinarsi agli investimenti finanziari in questo momento delicato

In uno scenario complicato come quello attuale, per capire quali siano gli investimenti più redditizi può essere utile affidarsi agli esperti del settore come, ad esempio, i professionisti di Investireinborsa.me, che hanno messo a punto una guida per aiutare l’utente a individuare i titoli migliori su cui puntare. Ora come non mai è importantissimo definire una propria strategia e seguire le sue regole, senza mai dimenticarsi di diversificare in modo intelligente il proprio portafoglio perché non è detto che tutte le previsioni si rivelino esatte.

Le piattaforme di trading online rappresentano la via di accesso principale per i mercati finanziari. Grazie a loro è possibile negoziare con i CFD (ma alcuni broker danno anche l'accesso diretto su determinati mercati) su un'ampia gamma di asset, dalle azioni agli indici, passando per le materie prime, il mercato dei cambi e le criptovalute. Consci del fatto che non esistono investimenti sicuri al 100%, cerchiamo di capire quali possono essere le opportunità più interessanti di questo periodo.

Le opportunità più interessanti sui mercati finanziari

Una delle opzioni più gettonate da chi muove i primi passi nel mondo degli investimenti finanziari online è senza dubbio il Copy Tradng di eToro: in pratica, grazie a questa funzionalità si possono replicare le mosse dei trader più esperti. Chi invece vuole muoversi in autonomia può spostare la sua attenzione sulle materie prime: alcune di loro sono protagonista di una corsa incredibile; a parte questo, alcune commodities hanno carattere stagionale e quindi consentono di fare previsioni più precise, ma l'aspetto più importante è che permettono di diversificare al meglio gli investimenti.

Impossibile parlare di investimenti senza fare almeno un accenno alle azioni; individuare i titoli più performanti non è facile, però ci sono alcune aziende che rappresentano delle certezze: tra queste è possibile citare Google e, nonostante il calo dell'ultimo mese, Amazon. Chi cerca la grande occasione può provare ad identificare le start up più promettenti. Anche in questo caso la diversificazione è fondamentale: bisogna bilanciare i titoli rischiosi con altri che danno maggiori sicurezze.

Esistono investimenti redditizi sicuri?

Le criptovalute in questi ultimi anni sono senza dubbio tra gli asset più seguiti. Il mercato criptovlautario è molto volatile, ma nonostante i suoi continui alti e bassi dimostra di avere un potenziale enorme: tramite gli exchange si possono acquistare i token per investimenti di lungo periodo, mentre tramite i broker si può operare in ottica di breve periodo speculando sulle continue oscillazioni dei prezzi. Più che i grandi nomi del settore l'attenzione andrebbe portata sulle monete digitali emergenti.

Le opportunità sui mercati finanziari quindi non mancano, ma (lo ribadiamo ancora una volta) non c'è un investimento che possa essere definito vincente al 100%. Sono molto le variabili in gioco ed in questo momento delicato i mercati si dimostrano più sensibili del solito. Quindi, prima di investire, bisogna capire bene qual è il livello di rischio che si è disposti ad accettare e sulla base di questo si potrà creare una strategia adatta ai propri obiettivi.