Demain jeudi 12 mai saint Achille saint Pancrace

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 12 maggio

Nuoro - mattino

Ritiro del Clero

Venerdì 13 maggio

Vescovado - ore 17.00

Incontro con i Cresimandi delle Parrocchie di Chesallet e Sarre

Sabato 14 maggio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Vescovado - mattino

Incontro con Ordo Virginum

Chiesa parrocchiale di Roisan - 18.00

S. Cresime

Domenica 15 maggio

Chiesa parrocchiale di Antagnod - ore 9.30

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Champoluc - ore 11.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Cogne - ore 18.00

S. Cresime

LE MESSAGER RICORDA saint Achille saint Pancrace

La Chiesa celebra San Pancrazio Martire

Sull’Ardeatina e sull’Aurelia sono stati sepolti i tre martiri Nereo e Achilleo, e Pancrazio. Benchè ricordati tutti e tre al 12 maggio, il loro culto è stato sempre separato, come precisano gli estensori del nuovo calendario: «La memoria dei santi Nereo e Achilleo e la memoria di san Pancrazio vengono celebrate separatamente con formulari propri secondo l’antica tradizione romana». La storia di san Pancrazio, morto in giovane età sotto Diocleziano, è stata arricchita di tanti elementi leggendari dalla sua tardiva «Passio» che è ben difficile isolare le reali vicende storiche di questo che è stato uno dei santi più popolari non solo a Roma e in Italia, ma anche all’estero: è patrono dei Giovani di Azione Cattolica. A lui sono stati dedicati chiese e monasteri: quello di Roma venne fondato da san Gregorio Magno e quello di Londra da sant’Agostino di Canterbury. Il suo sepolcro si trova a Roma nel cimitero di Ottavilla al secondo miglio della via Aurelia, dove Papa Simmaco costruì una basilica in suo onore.

ll sole sorge alle ore 5,58 e tramonta alle ore 20,44