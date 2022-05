Marketing turistico: Come impostare una STRATEGIA di rilancio

Il Marketing turistico è un termine abbastanza generico e che apre un panorama molto ampio di identificazione che possiamo semplificare in questo modo: “Una disciplina aziendale attraverso la quale i visitatori sono attratti da un luogo particolare che può essere uno Stato, una Città, una Località turistica, oppure un particolare sito del patrimonio artistico/culturale o anche solo, un hotel o un centro congressi, “una qualsiasi cosa che possa attrarre l’attenzione del viaggiatore”

Il Marketing nel mondo del Turismo è diventato fondamentale per tutti gli operatori nel comparto dei viaggi e delle vacanze, ne parliamo con Louis Molino Ceo di Promediacom, tra i Consulenti e divulgatori di Marketing più popolari in Italia, scrive e collabora con molti giornali di economia e di marketing nazionali ed internazionali.

Marketing Turistico: Si compete solo con una STRATEGIA

Per capire quanto sia importante il Marketing nel mondo del Turismo, vorrei fare un piccolo passo indietro nel tempo. Le attività che operavano nel comparto turistico nell’era pre-digitale erano spesso obbligate a prendere qualsiasi soluzione di comunicazione o di partnership si presentasse, se pensiamo ad esempio come funzionavano prima le Agenzie di Viaggio, spesso si accettava quel poco che il mercato della comunicazione offriva e spesso la portata dell’operazione pubblicitaria era piccola, poco articolata ed attraente , per niente sofisticata e molto standardizzata con migliaia di competitors che sfruttavano lo stesso canale.

Oggi invece grazie anche al “Digitale” le compagnie di Viaggio stanno diventando più grandi, più sofisticate e più automatizzate nella gestione, oltre ad avere molte più opportunità di prima, il tutto ha stimolato anche le ambizioni delle imprese turistiche, puntando i propri obiettivi sempre più in alto.

Bisogna anche dire che allo stesso modo, anche i clienti/turisti stanno diventando più formati, esperti, e richiedono servizi e pacchetti di qualità superiore, il potere della comunicazione nel comparto turistico è riuscito in meno di 10 anni a far alzare l’asticella in termini di qualità e sicurezza. Di conseguenza aumentando la comunicazione e lo spessore della stessa, in un ambiente molto competitivo, le abilità e le giuste strategie sono ingredienti indispensabili per competere.