Come effettuare il lavaggio degli abiti da lavoro: guida completa

Il lavaggio degli abiti da lavoro è un’attività fondamentale non solo per garantire il giusto standard di igiene e sicurezza ai propri lavoratori ma anche per preservare il più a lungo possibile l’integrità dei capi utilizzati.

Allo stesso tempo il corretto mantenimento degli abiti da lavoro richiede l’impiego di prodotti dedicati e il rispetto di una prassi altrettanto specifica.

Ne parliamo qui, fornendo consigli utili per il lavaggio degli abiti da lavoro e spiegando come effettuarlo al meglio. Ragioneremo anche sull’opportunità di affidarsi a servizi professionali, come quello offerta da TL Divisione Tessile , punto di riferimento per questo genere di servizi.

L’importanza del lavaggio degli abiti da lavoro

Prima di presentare le best practices per il lavaggio degli abiti da lavoro è bene riflettere sulla sua importanza, che spesso e volentieri viene sottovalutata. Trascurare il lavaggio e la manutenzione degli abiti da lavoro non comporta solamente uno spreco eccessivo di materiali che devono essere rimpiazzati con maggior frequenza, ma compromette anche l’integrità degli abiti stessi. Questo, a sua volta, pone in essere alcune conseguenze.

Rischio di sicurezza per i lavoratori. L’entità del rischio dipende dal tipo di abito e dall’attività effettuata dal lavoratore, ma è indubbio che abiti non adeguatamente trattati e/o gestiti fanno sì che la loro capacità di proteggere (o almeno di facilitare le operazioni) sia drasticamente ridotta.

Rischio di incorrere in sanzioni. Il datore di lavoro è chiamato a mantenere correttamente l’attrezzatura e l’equipaggiamento dei lavoratori. In questo obbligo è compreso anche il lavaggio degli abiti da lavoro, o almeno quelli categorizzati come dispositivi di protezione individuale (DPI) di seconda o terza categoria (es. capi antincendio). Chi disattende questi obblighi incorre in sanzioni economiche importanti e in casi estremi, si può incorrere in violazioni penali. Senza considerare i risarcimenti che spettano al lavoratore che potrebbe subire un danno causato dalla mancata manutenzione della sua attrezzatura.

Peggioramento dell’ambiente di lavoro. In generale, trascurare gli abiti da lavoro, dunque esporre i dipendenti a un discomfort elevato, a rischi per la salute ecc. peggiora la percezione che i dipendenti medesimi nutrono nei confronti dell’azienda e del datore di lavoro. Insomma, genera malcontento, il che può risultare in un elevato livello di turnover da parte della forza lavoro.

Come avviene il lavaggio degli abiti da lavoro

Presentiamo ora le principali fasi del lavaggio degli abiti da lavoro. Precisiamo che il procedimento può variare in base all’abito e prevedere trattamenti specifici a seconda della tipologia di abbigliamento in questione. In questo istante, comunque, faremo riferimento ad abiti DPI di seconda categoria, che vantano una funzione protettiva significativa ma non sono necessari a preservare la salute contro i gravi danni derivanti dalla mansione specifica svolta nel luogo di lavoro.

Pretrattamento con prodotti specifici. Il pretrattamento con prodotti specifici è essenziale per affrontare macchie particolari come quelle di grasso, olio o solventi. Si applicano detergenti specifici direttamente sulle macchie, lasciando agire il prodotto per un periodo di tempo definito, in modo da erodere efficacemente lo sporco. Questo processo è fondamentale per garantire la pulizia profonda degli abiti e mantenere la loro qualità nel tempo.

Risciacquo a temperatura controllata. Il risciacquo a temperatura controllata viene eseguito per rimuovere lo sporco più ostinato e le macchie difficili dagli abiti da lavoro. Questa fase sfrutta l'acqua per ammorbidire le fibre e facilitare l'eliminazione dei residui di grasso, olio e altre sostanze depositate sulla superficie dei tessuti.

Lavaggio con detergenti ecologici. Il lavaggio con prodotti ecologici avviene utilizzando detergenti delicati e biodegradabili che preservano l'integrità del tessuto e allo stesso tempo non provocano inquinamento quando vengono rilasciati negli scarichi delle acque reflue. L'obiettivo principale di questo passaggio è assicurare che gli abiti da lavoro non subiscano danni o vadano prematuramente incontro all’usura.

Igienizzazione. L'igienizzazione è una fase fondamentale per eliminare batteri, virus e altri agenti patogeni che possono accumularsi sugli abiti da lavoro. Si utilizza un trattamento con disinfettanti specifici per garantire che gli indumenti siano completamente sanificati, riducendo il rischio di bio-contaminazioni. Questa fase è riservata agli indumenti indossati nello svolgimento di attività particolari, a stretto contatto con materiale organico o con sostanze infettive.

Perché rivolgersi a TL Divisione Tessile

Come avrete certamente intuito, il lavaggio degli abiti da lavoro è una questione complessa. Le prassi consigliate sono di gran lunga differenti rispetto al lavaggio tradizionale casalingo. Il tutto senza considerare le attrezzature necessarie, che certo non si limitano alle classiche lavatrici e asciugatrici.

Da qui, una verità indiscutibile: allocare risorse interne, o addirittura costringere i lavoratori a lavarsi gli abiti da soli, non basta. E’ necessario rivolgersi a lavanderie industriali specializzate. Lavanderie come TL Divisione Tessile, azienda di riferimento per il servizio di lavaggio degli abiti da lavoro. Da un’esperienza decennale nel settore è in grado di offrire un servizio personalizzato e di qualità, con uno staff preparato ed esperto, che garantisce rapidità ed efficienza nel soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente.