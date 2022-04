Aujourd'hui jeudi 28 avril sainte Valérie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 28 aprile

Vescovado - mattino

Udienze

Saint-Oyen, Château Verdun - ore 18.00

Riunione della Segretaria del Consiglio pastorale diocesano

Venerdì 29 aprile

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 30 aprile

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 18.00

S. Cresime per le Parrocchie di Châtillon e di Pontey

Le Messager Valdotain ricorda sainte Valérie

La Chiesa celebra Santa Valeria Sposa e martire

A Ravenna, commemorazione di san Vitale: in questo giorno, come si tramanda, sotto il suo nome fu dedicata a Dio la celebre basilica in quella città. Egli insieme ai santi martiri Valeria, Gervasio, Protasio e Ursicino è da tempo immemorabile venerato per l’impavida fede

Vitale e Valeria, genitori dei santi Gervasio e Protasio, anch’essi martiri, sono celebrati insieme il 28 aprile. In particolare s. Vitale ha avuto, una raffigurazione nell’arte molto vasta, a lui sono dedicate la basilica di S. Vitale in Ravenna, con i suoi magnifici mosaici, la chiesa omonima a Venezia, dove è raffigurato vestito da soldato a cavallo che solleva uno stendardo, con lancia, spada e mazza, strumento del martirio della sua sposa Valeria. Ancora a lui è dedicata la chiesa di S. Vitale a Roma, con gli affreschi narranti il suo martirio.

Le prime notizie che si hanno di Vitale e Valeria provengono da un opuscolo scritto da Filippo, che si nomina ‘servus Christi’ e a cui sono intitolati i più antichi nuclei di vita cristiana a Milano, come l’hortus Philippi e la domus Philippi; detto opuscolo fu rinvenuto accanto al capo dei corpi dei martiri Gervasio e Protasio, ritrovati da s. Ambrogio nel 396.

ll sole sorge alle ore 6,20 e tramonta alle ore 20,24