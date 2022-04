Siero rinforzante per ciglia e sopracciglia: guida alla scelta

Negli ultimi tempi, finalmente, parlando di bellezza e di cura del proprio viso (beauty care, per usare un'espressione inglese ormai familiare a tutti), il focus e l'attenzione sono tornati a essere riservati a parti del nostro viso che, se non proprio trascurate, non avevano ricevuto l'attenzione che meritavano. Parliamo di ciglia e sopracciglia: queste ultime, in particolare, dopo il "disastro" degli anni '90 (ricordate? Più sottili erano e più erano trendy e cool) vedono adesso tornare di moda, o comunque sotto i riflettori, una connotazione più naturale. In questo senso, dunque, è importante la scelta del giusto siero ciglia e sopracciglia, come per esempio quello realizzato da Atida, ovvero il prodotto rinforzante in grado di dal loro il giusto vigore e la giusta "tenuta" per poter incorniciare al meglio gli occhi e dare un carattere più deciso, o definito, al nostro ovale.

Rimane però un problema non da poco, adesso. Visto che il mercato ci offre decine di prodotti di questo genere, come si fa a orientarsi nella scelta e a procurarsi quello migliore, o ideale per le nostre necessità? Nel corso di queste righe cercheremo di darvi due ottimi criteri di scelta per trovare quello che fa per voi.

Efficacia grantita per lui e per lei

Innanzitutto: che cos'è un siero ciglia e sopracciglia? Si tratta di un prodotto di bellezza che attiva la crescita di queste due parti del viso, in maniera sana e naturale, per poter definire meglio il contorno occhi grazie a ciglia di lunghezza maggiore ma anche di maggior volume e, nello stesso tempo, più rinforzate.



Non solo, però, anche le sopracciglia saranno più folte e meglio definite, il tutto con una finitura trasparente e praticamente invisibile, in modo da far risultare l'efficacia del siero in maniera assolutamente naturale e non "posticcia". Si parla dunque per questo motivo di siero rivitalizzante, con ingredienti naturali di tipo vegetale, tra cui erbe come l'ortica, la bardana e il ravanello, rinforzati grazie a elementi naturali quali la cheratina, i peptidi e l'acido ialuronico.



Ciò garantisce un assorbimento rapido del prodotto e una applicazione semplicissima, grazie a un pratico e preciso pennello morbido, che garantisce il deposito uniforme del siero dalle radici alle punte di ciglia e sopracciglia. Attenzione. Tutto questo è adattissimo sia a lei che a lui; sono infatti anche gli uomini che, sempre di più, badano alla qualità e al benessere del loro contorno occhi.



Benessere per noi con un occhio al Pianeta

Nella scelta di un siero ciglia e sopracciglia efficace, oltre all'effettivo funzionamento del prodotto, ci sono due criteri di valutazione che possono essere adottati. Il primo è quello riguardante la formula completamente vegana di sieri come quello prodotto da Atida. Questo non solo si rivela un discrimine fondamentale per chi ha fatto del veganesimo la propria scelta di vita, ma si traduce nell'impiego di quei componenti vegetali cui già abbiamo fatto cenno, simbolo stesso del carattere 100% naturale del prodotto.



Unito al veganesimo c'è poi il fatto che questi prodotti sono del tutto cruelty free: non soltanto non ci sono componenti provenienti da esseri viventi utilizzati nella produzione dei sieri, ma anche la sperimentazione degli stessi non ha coinvolto animali. Un'attenzione in più per il pianeta, in un momento in cui è sempre più necessaria.