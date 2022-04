Come organizzare un viaggio all'estero, alcuni consigli

L’Italia è sicuramente tra i paesi al mondo più belli, ma molti viaggiatori nostrani, soprattutto se periodicamente dediti a vacanze improvvise, prediligono mete estere. Se ti stai informando per partire e vai alla ricerca di una meta fuori i confini che possa soddisfare le tue esigenze allora di seguito trovi i migliori consigli per ritrovarti all’interno di viaggi organizzati .

La scelta della meta

La scelta della meta è sicuramente la parte più entusiasmante ma difficile da gestire per i viaggi esteri. Ci saranno tantissime città di tuo interesse, che l’imbarazzo della scelta ti farà perdere se non tempo. Un consiglio per chi parte per la prima volta per una vacanza fuori l’Italia è di prediligere luoghi soft, che abbiano usi, tradizioni e lingue di facile approccio.

La preparazione dei documenti necessari per il viaggio

Una volta scelta la meta, ed eventualmente prenotato anche il giorno della partenza (e ahimè quello di rientro) devi dare la giusta importanza all’aspetto burocratico. È a dir poco fondamentale infatti essere dotati di tutti i documenti necessari per entrare ed uscire dai confini nazionali. Per chi viaggia all’interno dell’Eurozona, non serve altro che la carta d’identità. In ogni altro caso, ci vuole un visto turistico, un passaporto in corso di validità e tutti i documenti di riconoscimento che possiedi. Se quindi ancora non hai il passaporto, non prenotare la vacanza con scadenza a breve termine. Si effettua infatti una domanda presso la questura di appartenenza per ottenere questo documento, e a parte il modulo da compilare devi a tua volta presentare tutta la documentazione richiesta, incluse due foto formato tessera.

Inoltre, doveroso da parte tua è anche informarti se il paese in cui intendi andare a trascorrere la tua vacanza richiede un visto d’ingresso. In tal caso, chiedi come sia possibile ottenere tutto, quanto tempo dura il visto e quali documenti occorrono per ottenerlo.

Il budget

Non nascondiamoci dietro un dito, stabilire il budget per la partenza e per i costi di trasporto, nonché per soggiornare e mangiare, è un altro punto a cui dedicare la giornata attenzione. Non ha senso infatti prenotare un viaggio da mille se la tua portata economica è cento. Innanzitutto cerca di prenotare il volo o il viaggio con largo anticipo per risparmiare. Al contempo scegli la migliore struttura che abbia un ottimo rapporto qualità prezzo senza rinunciare ai comfort che sono di tuo interesse. Cerca di far rientrare nel tetto massimo di spesa anche una eventuale assicurazione viaggio, un noleggio di mezzi per spostarsi in città. Budget a parte, destina anche una considerevole somma di denaro per mangiare, soprattutto per provare qualche specialità del posto. Magari prima di prenotare un albergo o di informarti a riguardo, cerca di smanettare su internet per capire quale sia il caro vita della meta da te scelta.

La scelta dell’albergo

Vogliamo fare un cenno a parte sulla scelta dell’albergo. Per quanto debba rientrare a pieno nel budget da te stabilito, ci sono altre considerazioni da fare in merito all’alloggio. È importante infatti che tu possa godere almeno dei confort base, come il bagno in camera, un impianto di condizionamento se si tratta di una meta troppo calda, e di tutto quello che può servire durante il tuo soggiorno. Se poi non ti spaventa un soggiorno spartano, puoi anche scegliere ostelli molto economici.

Le precauzioni sanitarie

La prudenza non è mai troppa, soprattutto in campo sanitario. Per questo sottoponiti a tutti i vaccini del caso e a tutte le procedure di profilassi laddove necessarie. In tal senso basta rivolgersi al servizio igiene e sanità pubblica per viaggiatori internazionali della tua città. Prepara altresì una “borsa farmacia” un kit insomma per le emergenze, qualora la tua salute dovesse cedere al repentino cambio di ambiente.