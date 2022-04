Pasqua, il messaggio ai fedeli del Vescovo di Aosta

"Come rallegrarci in un tempo tanto pesante e faticoso? Non ancora usciti dalla pandemia, ci troviamo immersi in una guerra assurda che si combatte alle porte di casa con un carico folle di morte, di sofferenza e di distruzione. E non è che la punta di un iceberg di violenza che insanguina tante regioni del mondo e che raggiunge anche la quotidianità dei paesi in pace. Come cantare l'alleluia pasquale di fronte alla pervasività del male? L'annuncio di Pasqua non è forse un'utopia desiderata, ma comunque fuori della realtà?". Se lo chiede il vescovo di Aosta, Monsignor Franco Lovignana, nel suo messaggio ai fedeli per la Pasqua.



Per Lovignana, è questa "la grande sfida della fede cristiana. Ma è anche la grande speranza che la fede cristiana può regalare al mondo. Se il male e la morte non hanno più l'ultima parola, perché Gesù li ha sconfitti, allora ha un senso lottare e lavorare per trasformare l'umanità e restituirle la dignità di famiglia di Dio come pensata dal creatore".

Lovignana conclude il suo messaggio: "È questo l'augurio pasquale che rivolgo alla nostra Chiesa: che ognuno dei suoi figli possa in Cristo trionfare sul male e farsi operatore di pace".