C.V.A. S.p.A. a s.u. ricerca personale da assumere - aggiornamento

In relazione alla selezione finalizzata all’individuazione di quattro risorse in possesso di laureamagistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemiedilizi, Ingegneria della sicurezza e Ingegneria per l’ambiente e il territorio, o titoliequipollenti/equivalenti ai precedenti, categoria professionale impiegato (adibito anche amansioni tecniche e operative) da inserire all’interno della Direzione Operativa/Divisione Ingegneria Civile di C.V.A. S.p.A. a s.u., la Società comunica che è stato prorogato a martedì 12 aprile 2022 ore 18.00 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

E’ possibile reperire tutte le informazioni necessarie sul sito di C.V.A. S.p.A. a s.u.. all'indirizzo: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi.